Το συγκλονιστικό εξώφυλλο της Liberation με τον Νικολά Σαρκοζί πίσω από τα κάγκελα της φυλακής

Με ένα συγκλονιστικό εξώφυλλο αποτύπωσε η γαλλική εφημερίδα Libération την είδηση της καταδίκης του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

Στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας δημοσιεύτηκε μια φωτογραφία του Σαρκοζί πίσω από κάγκελα, συνοδευόμενη από τον μονολεκτικό τίτλο «La taule» («φυλακή»). Πρόκειται για έναν όρο της γαλλικής αργκό, επιδιώκοντας να καταδείξει με ωμό και άμεσο τρόπο το σοκ που προκάλεσε η δικαστική απόφαση με την οποία ο πρώην πρόεδρος οδηγείται στη φυλακή.

Ο Νικολά Σαρκοζί παίρνει τον δρόμο της φυλακής μετά την απόφαση ενοχής του για το αδίκημα της παράνομης δωροληψίας στη δίκη για την προεκλογική εκστρατεία του ίδιου το 2007, όταν κατηγορήθηκε πως πήρε εκατομμύρια ευρώ από τον πρώην ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, σε μια δίκη που προκάλεσε σοκ καθώς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Συγκεκριμένα, ο Σαρκοζί συμμετείχε σε ομάδα όπου σύναψαν φερόμενη συμφωνία μεταξύ 2005 - 2007 με το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι ώστε να εξασφαλίσει η νίκη του στις προεδρικές εκλογές του 2007.

Επιπρόσθετα, εκτός από την πενταετή φυλάκιση, του επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ, απαγόρευση των πολιτικών δικαιωμάτων και πενταετή περίοδο αποκλεισμού από τις εκλογές.

Ωστόσο, αθωώθηκε για τις κατηγορίες της παθητικής διαφθοράς αλλά και της απόκρυψης υπεξαίρεσης δημόσιων πόρων της Λιβύης.