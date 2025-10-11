Το πριβέ πάρτυ του Σαρκοζί πριν οδηγηθεί στη φυλακή - «Το τέλος της ιστορίας δεν έχει γραφτεί»

Λίγο πριν διαβεί το κατώφλι της Prison de la Santé, όπου θα εκτίσει την πενταετή ποινή κάθειρξης που του επιβλήθηκε για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι το 2007, ο Νικολά Σαρκοζί έκανε ένα «αποχαιρετιστήριο» πάρτι.



Όπως αποκαλύπτει η Le Figaro, το βράδυ της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου 2025, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας κάλεσε στο Pavillon des Étangs, περίπου 100 άτομα, ενώπιον των οποίων δήλωσε ότι δεν θέλει τη συμπόνια.



Στη διάρκεια του πάρτι ο Σαρκοζί άδραξε την ευκαιρία να διακηρύξει και πάλι την αθωότητά του με αναφορές στην «υπόθεση Ντρέιφους»- μια από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες της ιστορίας, που είχε συνταράξει τη Γαλλία στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά και στην άδικη καταδίκη του Εντμόν Νταντές, πρωταγωνιστή στο μυθιστόρημα «Ο Κόμης Μοντεκρίστο» του Αλέξανδρου Δουμά.



«Δεν θέλω τη συμπόνια σας, αλλά την αγανάκτησή σας», είπε ο Σαρκοζί έχοντας το πλευρό του τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, τον γιο του Ζαν και τον θετό γιο του, Ορελιέν. «Με έχει επηρεάσει η υπόθεση, αλλά αυτή είναι μόνον η αρχή της ιστορίας. Αυτό που μου συνέβη μπορεί να συμβεί στον καθένα», είπε ο Σαρκοζί.

Ο Νικολά Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για σύσταση «εγκληματικής συνωμοσίας» (σύσταση εγκληματικής οργάνωσης) από το 2005 ως το 2007 με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή. Παράλληλα του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετής απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας κλήθηκε στην Εθνική Εισαγγελία Οικονομικών στο Παρίσι στις 13 Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα, ο εισαγγελέας θα τον ενημερώσει για την επίσημη ημερομηνία φυλάκισής του. Αυτό πρέπει να γίνει το αργότερο τέσσερις μήνες μετά την κλήτευση, δηλαδή πριν από τις 13 Φεβρουαρίου 2026.