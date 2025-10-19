Τρία βιβλία και δέκα οικογενειακές φωτογραφίες στην τσάντα του Σαρκοζί - Μπαίνει φυλακή σε δύο 24ωρα

Η τσάντα με τα ρούχα και τα προσωπικά αντικείμενα που έχει το δικαίωμα να πάρει μαζί του είναι έτοιμη. Μέσα σε αυτήν βρίσκονται τα τρία βιβλία και οι δέκα οικογενειακές φωτογραφίες που του επιτρέπεται να πάρει μαζί του. Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, το πρωί, ο Νικολά Σαρκοζί θα παρουσιαστεί μπροστά από τη φυλακή της Santé, στο Παρίσι, μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια φυλάκιση με προσωρινή εκτέλεση της ποινής, στην υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του 2007 από τη Λιβύη. Πόσο καιρό θα παραμείνει εκεί; Από τις πρώτες ώρες της φυλάκισής του, οι δικηγόροι του θα υποβάλουν αίτηση αποφυλάκισης στο εφετείο. Το εφετείο θα έχει προθεσμία δύο μηνών για να αποφανθεί.



«Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα κρατήσω ψηλά το κεφάλι μου, ακόμα και μπροστά στις πύλες της φυλακής La Santé», δηλώνει ο Σαρκοζί στην εφημερίδα La Tribune Dimanche. Ο ίδιος αντιμετωπίζει αυτή την πρωτοφανή δοκιμασία για έναν πρώην αρχηγό κράτους ως ένα νέο κεφάλαιο σε μια ζωή που σίγουρα είχε όλα τα στοιχεία ενός μυθιστορήματος και που πάντα χτιζόταν μέσα από τις αντιξοότητες.

Λόγω των προηγούμενων καθηκόντων του στο υπουργείο Εσωτερικών και στο Ελιζέ και των θεμάτων που είχε να αντιμετωπίσει, η ασφάλειά του ήταν το πρώτο μέλημα των δικηγόρων του. Προκειμένου να του εξασφαλιστεί η μέγιστη προστασία, ο Νικολά Σαρκοζί θα τεθεί σε απομόνωση. Αυτό θα του επιτρέψει να είναι μόνος στο κελί του και να μην συναντά κανέναν κρατούμενο.

