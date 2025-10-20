Γαλλία: Λίγο πριν τη φυλακή, ο Σαρκοζί έγινε δεκτός στο Ελιζέ

Στο Μέγαρο των Ηλυσίων έκανε δεκτό σήμερα τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο Εμανουέλ Μακρόν, λίγο πριν την έναρξη της ποινής του.

Ο Σαρκοζί έχει κριθεί ένοχος από δικαστήριο του Παρισιού για εγκληματική συνωμοσία σε σχέση με την φερόμενη χρηματοδότηση της νικηφόρας προεκλογικής εκστρατείας του το 2007 από τη Λιβύη και έχει καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκισης.

Στην φυλακή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο Τρίτη (21/10). «Ήταν φυσιολογικό, από ανθρώπινη άποψη, να υποδεχτώ έναν από τους προκατόχους μου», δήλωσε ο Μακρόν μετά την επίσκεψη διάρκειας μίας ώρας που πραγματοποίησε τη Δευτέρα, αναφέρει το Euronews.

Τι θα πάρει μαζί του στη φυλακή

Ο Σαρκοζί, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος από το 2007 έως το 2012, πάντα υποστήριζε την αθωότητά του και άσκησε αμέσως έφεση κατά της καταδίκης του.

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή στην εφημερίδα Le Figaro, ο Σαρκοζί δήλωσε ότι θα εισέλθει στη φυλακή «με το κεφάλι ψηλά» και θα πάρει μαζί του μια βιογραφία του Ιησού και το βιβλίο «Ο Κόμης του Μόντε Κρίστο».

Ποιοι τον υποστήριξαν και ποιοι τον επισκέφτηκαν

«Θα πάω να τον δω στη φυλακή», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter τη Δευτέρα, παραδεχόμενος ότι ένιωθε «μεγάλη θλίψη» στη σκέψη ότι ο πρώην πρόεδρος θα φυλακιστεί. Αυτές οι δηλώσεις καταδικάστηκαν από τη μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση δικαστικών λειτουργών της Γαλλίας, την USM, η οποία κατηγόρησε τον Νταρμανέν για «ανάμειξη των ειδών».

Ο Νταρμανέν υπερασπίστηκε τις δηλώσεις του λέγοντας ότι ως υπουργός Δικαιοσύνης έχει το δικαίωμα να «επισκέπτεται οποιαδήποτε φυλακή και οποιονδήποτε κρατούμενο όποτε το επιθυμεί» και ότι είναι «ευθύνη του να διασφαλίζει την ορθή οργάνωση αυτής της έκτακτης κράτησης».

Τον Σαρκοζί επισκέφτηκε στο σπίτι του τη Δευτέρα και ο πρώην πρωθυπουργός Édouard Balladur, ενώ ο πρόεδρος της Γερουσίας Gérard Larcher δήλωσε ότι ήταν «λυπημένος» και εξήρε το «θάρρος» του Σαρκοζί.

Ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ εξήρε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, επισημαίνοντας παράλληλα «τι μπορεί να σημαίνει αυτή η φυλάκιση για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη Γαλλία».

Η ποινή φυλάκισης του Σαρκοζί πριν από την έφεση έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις στη Γαλλία. Η ποινή του είναι «προσωρινά εκτελεστέα», πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανασταλεί εν αναμονή της έφεσης και ότι ο Σαρκοζί δεν θα μπορέσει να αποφύγει τη φυλακή.

Οι δικηγόροι του θα μπορούν να ζητήσουν την αποφυλάκισή του από την πρώτη ημέρα της κράτησής του. Το δικαστήριο έχει στη διάθεσή του δύο μήνες το πολύ για να λάβει απόφαση. Εάν η αίτηση απορριφθεί, ο Σαρκοζί θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει νέα αίτηση. Σε ηλικία 70 ετών, ο Σαρκοζί θα μπορούσε να φυλακιστεί σε ειδικό τμήμα της φυλακής Santé του Παρισιού που προορίζεται για ευάλωτα άτομα, λόγω της ηλικίας και της φήμης του.

Στην ετυμηγορία, οι δικαστές αθώωσαν τον πρώην ηγέτη από τρεις άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της παθητικής διαφθοράς, της υπεξαίρεσης δημόσιων κεφαλαίων της Λιβύης και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας, δηλώνοντας ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις που να δείχνουν ότι τα χρήματα που φέρεται να μεταφέρθηκαν από τη Λιβύη είχαν χρησιμοποιηθεί για την εκστρατεία του 2007 ή για προσωπικό όφελος.