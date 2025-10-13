Ο Σαρκοζί ένα βήμα πριν τη φυλακή: Πότε και πού θα εκτίσει την ποινή του

Τον δρόμο της φυλακής αναμένεται να πάρει σύντομα ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετά την καταδίκη του για την αποδοχή της χρηματοδότησης της προεκλογικής του καμπάνιας από τον Μουαμάρ Καντάφι το 2007.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί πρόκειται να αρχίσει στις 21 Οκτωβρίου στις φυλακές Σαντέ στο Παρίσι την έκτιση της ποινής φυλάκισης πέντε ετών για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία του 2007 από τη Λιβύη, όπως μετέδωσε τη Δευτέρα το RTL.

Η καταδίκη του σηματοδοτεί μια θεαματική πτώση για τον συντηρητικό ηγέτη που κυβέρνησε τη Γαλλία την περίοδο 2007-2012, με τους δικαστές να υπογραμμίζουν πως η απόφασή τους βασίστηκε στην «εξαιρετική σοβαρότητα» της υπόθεσης, αναφέρει το Reuters.

Ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία, καθώς συνεργάτες του προσπάθησαν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την επιτυχημένη του προεδρική καμπάνια το 2007 από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι.

Πρόκειται για την τρίτη φορά που ο Σαρκοζί καταδικάζεται για αδικήματα που σχετίζονται με απάτη.

Το πριβέ πάρτι πριν τη φυλάκιση

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου 2025, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας κάλεσε στο Pavillon des Étangs, περίπου 100 άτομα, σε ένα πριβέ πάρτι, ενώπιον των οποίων δήλωσε ότι δεν θέλει τη συμπόνια.

Στη διάρκεια του πάρτι ο Σαρκοζί άδραξε την ευκαιρία να διακηρύξει και πάλι την αθωότητά του με αναφορές στην «υπόθεση Ντρέιφους»- μια από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες της ιστορίας, που είχε συνταράξει τη Γαλλία στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά και στην άδικη καταδίκη του Εντμόν Νταντές, πρωταγωνιστή στο μυθιστόρημα «Ο Κόμης Μοντεκρίστο» του Αλέξανδρου Δουμά.

«Δεν θέλω τη συμπόνια σας, αλλά την αγανάκτησή σας», είπε ο Σαρκοζί έχοντας το πλευρό του τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, τον γιο του Ζαν και τον θετό γιο του, Ορελιέν. «Με έχει επηρεάσει η υπόθεση, αλλά αυτή είναι μόνον η αρχή της ιστορίας. Αυτό που μου συνέβη μπορεί να συμβεί στον καθένα», είπε ο Σαρκοζί.