Οι τρομακτικές φυλακές La Santé θα «υποδεχτούν» τον Σαρκοζί - Διάσημοι κρατούμενοι και μαρτυρίες

Μια εμπειρία σίγουρα ασυνήθιστη για έναν άνθρωπο που έχει διατελέσει Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας περιμένει τον Νικολά Σαρκοζί από τις 21 Οκτωβρίου, καθώς εκείνη την ημέρα ξεκινά η ποινή πέντε ετών φυλάκισης που θα εκτίσει, έχοντας καταδικαστεί για αποδοχή χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τον Μουαμάρ Καντάφι το 2007 με διπλωματικά ανταλλάγματα.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αναμένεται να μεταφερθεί από τις 21 Οκτωβρίου, σε μία από τις πιο ιστορικές φυλακές του Παρισιού, τις διαβόητες La Santé (Λα Σαντέ), ένα μέρος με σκοτεινό και μακρύ παρελθόν καθώς και αρκετά διάσημους ενοίκους.

Ο Σαρκοζί σχεδιάζει να ασκήσει έφεση στην απόφαση, ωστόσο μέχρι τότε αναμένεται να διαμένει είτε στην απομόνωση είτε στη λεγόμενη «πτέρυγα VIP», στη μόνη φυλακή στη γαλλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, η πτέρυγα VIP προορίζεται για κρατούμενους που θεωρούνται «ακατάλληλοι» να συγχρωτιστούν με τον γενικό πληθυσμό της φυλακής, συνήθως λόγω φόβων για την ασφάλειά τους. Οι κρατούμενοι αυτοί θα μπορούσαν να είναι πολιτικοί, πρώην αστυνομικοί, μέλη ακροδεξιών οργανώσεων ή και άτομα που συνδέονται με ισλαμιστική τρομοκρατία.

Οι φυλακές La Santé βρίσκονται απέναντι από ένα γηροκομείο, σε μια κατοικημένη γωνιά του 14ου διαμερίσματος στο νότιο Παρίσι. Σήμερα δεν είναι τόσο τρομακτικές όσο φαίνονταν παλιά, πριν πραγματοποιηθεί ανακαίνιση στο κτίριο, ωστόσο το στοιχείο που κάνει απόλυτα αισθητή στους περαστικούς τη χρήση του χώρου, είναι μια σειρήνα που ακούγεται έντονα καθώς οι κρατούμενοι μεταφέρονται από και προς τις φυλακές.

Τους χειμερινούς μήνες, τα πρόσωπα των κρατουμένων μπορεί μερικές φορές να τα δει κανείς να κοιτάζουν έξω από τα κάγκελα των παραθύρων στη δεντρόφυτη λεωφόρο. Μάλιστα, κάποιες φορές, οι περαστικοί μπορεί να ανταποκρίνονται στα βλέμματα πετώντας τους ένα πακέτο πάνω από τους τοίχους.

Οι διαβόητοι πρώην κρατούμενοι

Τον τελευταίο ενάμιση αιώνα, τα τείχη του La Santé έχουν στερήσει από πολλούς διάσημους Γάλλους την ελευθερία τους.

Ένας από τους πιο καταζητούμενους τρομοκράτες στον κόσμο της δεκαετίας του 1970 και του 1980, ο Ilich Ramirez Sanchez, γνωστός και ως «Κάρλος το Τσακάλι», βρέθηκε σε κελί στο La Santé, όπως και ο Jacques Mesrine, ένας διαβόητος δολοφόνος και ληστής τραπεζών της δεκαετίας του 1970, του οποίου η εγκληματική καριέρα μεταφέρθηκε σε ταινία το 2008 (Mesrine: Killer Instinct), με πρωταγωνιστή τον Βίνσεντ Κασέλ.

International terrorist “Carlos the Jackal” evades capture after three officers of the French Intelligence Service raid his apartment in Paris.



In his escape, Carlos shoots and kills two French policemen. pic.twitter.com/nV2AEME0VY — 1975 Live (@50YearsAgoLive) June 27, 2025

Άλλοι γνωστοί κρατούμενοι περιλαμβάνουν τον Άλφρεντ Ντρέιφους, τον Εβραίο λοχαγό του στρατού που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης Ντρέιφους στα τέλη του 19ου αιώνα, στην οποία ο αντισημιτισμός τον οδήγησε να καταδικαστεί άδικα για προδοσία.

Πιο πρόσφατα στις φυλακές La Santé βρέθηκε ο Αλεξάντρ Μπεναλά, βοηθός και πρώην σωματοφύλακας του Εμανουέλ Μακρόν, που καταδικάστηκε σε φυλάκιση αφού βιντεοσκοπήθηκε να χτυπά διαδηλωτές των Κίτρινων Γιλέκων.

Ο Σαρκοζί δεν θα είναι καν ο πρώτος ηγέτης χώρας της φυλακής. Ο Μανουέλ Νοριέγκα, ο πρώην δικτάτορας του Παναμά, πέρασε χρόνο εκεί μετά την έκδοσή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την αμερικανική εισβολή που τον καθαίρεσε.

Καλύτερη η κατάσταση στη VIP πτέρυγα

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι πίσω από τους ψηλούς τοίχους από τούβλα, το La Santé δεν είναι μπουντρούμι.

«Είναι οκ, το La Santé είναι σαν ξενοδοχείο Ibis», δήλωσε ο Marco Mouly, πρώην κρατούμενος στην πτέρυγα VIP της φυλακής, σε ένα ντοκιμαντέρ του 2022, αναφερόμενος σε μια δημοφιλή ευρωπαϊκή αλυσίδα οικονομικών ξενοδοχείων.

Χτισμένη το 1867, με μια χαρακτηριστική ακτινωτή διάταξη, σχεδιασμένη να δίνει στους φυλακισμένους την αίσθηση ότι βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση -το περίφημο Πανοπτικόν- η φυλακή υποβλήθηκε πρόσφατα σε ένα τετραετές πρόγραμμα ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού, ανοίγοντας ξανά το 2019.

Εάν ο Σαρκοζί στεγαστεί στην πτέρυγα VIP, θα του διατεθεί ένα από τα 18 πανομοιότυπα κελιά, καθένα από τα οποία διαθέτει εστία μαγειρέματος, ψυγείο, τηλεόραση, ντους και τουαλέτα, καθώς και σταθερή τηλεφωνική γραμμή που επιτρέπει στους κρατούμενους να καλούν ορισμένους «εξουσιοδοτημένους» αριθμούς.

Τα κελιά έχουν εμβαδόν 9 τετραγωνικά μέτρα, δεν είναι δηλαδή μεγαλύτερα από τα κανονικά κελιά, αλλά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από ένα άτομο.

«Τη νύχτα σε ξυπνούν φωνές»

Ωστόσο, άλλοι υποστηρίζουν ότι η διαμονή εκεί δεν είναι καθόλου άνετη.

«Το πρόβλημα είναι ο θόρυβος», δήλωσε ο Ντιντιέ Σούλερ, πρώην δημόσιος υπάλληλος και πολιτικός που κρατήθηκε για αρκετές εβδομάδες στη La Santé. «Τη νύχτα, σε ξυπνούν άνθρωποι που φωνάζουν», είπε.

Από την πλευρά του, ένας πρώην αστυνομικός που εξέτισε την ποινή του εκεί, περιέγραψε τις προσβολές που του φώναζαν ασταμάτητα οι κρατούμενοι από άλλες πτέρυγες, όταν έμαθαν ότι είχε φτάσει εκεί ως κρατούμενος.

Είναι πιθανό ότι ο Νικολά Σαρκοζί, ως πρώην ηγέτης της Γαλλίας, θα έχει παρόμοια αντιμετώπιση. Και παρά τη διακηρυγμένη προθέσή του να ασκήσει έφεσεη κατά της απόφασης καταδίκης του, η ελευθερία του θα μοιάζει πολύ μακρινή την πρώτη νύχτα που θα περάσει στη La Santé.

«Ξέρεις πότε μπαίνεις», είπε ο Πατρίκ Μπαλκάνι, πρώην δήμαρχος της γαλλικής πόλης Λεβαλουά-Περέ που εξέτισε ποινή εκεί για αρκετούς μήνες για φοροδιαφυγή, προτού αποφυλακιστεί για λόγους υγείας. «Δεν ξέρεις πότε βγαίνεις», πρόσθεσε.