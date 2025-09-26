Prison de la Santé: Ποια είναι η γνωστή παριζιάνικη φυλακή όπου θα μείνει ο Σαρκοζί

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνει ο Νικολά Σαρκοζί ύστερα από την απόφαση του του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού να τον καταδικάσει σε 5 χρόνια κάθειρξη με τη κατηγορία της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι το 2007.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Νικολά Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για σύσταση «εγκληματικής συνωμοσίας» (σύσταση εγκληματικής οργάνωσης) από το 2005 ως το 2007 με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή. Παράλληλα του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετής απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Ο πρώην αρχηγός του γαλλικού κράτους κλήθηκε στην Εθνική Εισαγγελία Οικονομικών στο Παρίσι στις 13 Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα, ο εισαγγελέας θα τον ενημερώσει για την επίσημη ημερομηνία φυλάκισής του. Αυτό πρέπει να γίνει το αργότερο τέσσερις μήνες μετά την κλήτευση, δηλαδή πριν από τις 13 Φεβρουαρίου 2026.

Πού θα κρατείται ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Όπως όλα δείχνουν, ο Νικολά Σαρκοζί θα περάσει το κατώφλι της φυλακής Λα Σαντέ που βρίσκεται στη συνοικία Μονπαρνάς στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού. Πρόκειται για ένα ιστορικό κτίριο που άνοιξε το 1867 και είναι περισσότερο διάσημο για τη στέγαση διαβόητων κρατουμένων. Σήμερα, είναι η τελευταία φυλακή εντός των τειχών στο Παρίσι.

Ο πρώην πρόεδρος θα περάσει αρχικά μερικές ημέρες στο τμήμα νεοαφιχθέντων όπου θα τεθεί υπό παρακολούθηση και θα συναντηθεί με διάφορους αξιωματούχους των φυλακών, από τον γιατρό μέχρι τον ιερέα.

Πώς είναι τα δωμάτια

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, η Σαντέ είναι μια «πρότυπη φυλακή». Διαθέτει VIP κελιά με ντους και τουαλέτες. Όπως τονίζεται, το σωφρονιστικό ίδρυμα βρίσκεται στο λεγόμενο «ευάλωτο» τμήμα, όπου ομαδοποιούνται προσωπικότητες και, γενικότερα, κρατούμενοι που δεν πρέπει να αναμειγνύονται με άλλους για την ασφάλειά τους ή για την ασφάλεια των συγκρατουμένων.

Όσον αφορά στον εξοπλισμό, «πιθανότατα θα έχει τηλεόραση, αλλά θα πρέπει να πληρώσει για αυτήν. Υπάρχει ένα μικρό κρεβάτι πλάτους 80 εκατοστών, όχι πολύ ψηλό και στερεωμένο στο πάτωμα. Έχει ένα πολύ μικρό γραφείο τύπου Ikea, επίσης στερεωμένο στο πάτωμα. Μια εστία μαγειρέματος και από κάτω ένα πολύ μικρό ψυγείο, το οποίο επίσης πρέπει να πληρώσει. Και μετά αποθηκευτικός χώρος που είναι όλος ανοιχτός», εξηγεί πρώην κρατούμενος στο RTL.

Ο Σαρκοζί δικαιούται τρία επισκεπτήρια

Τέλος, ο Νικολά Σαρκοζί θα δικαιούται τρία επισκεπτήρια την εβδομάδα, καθώς παραμένει υπό κράτηση και δεν έχει κριθεί οριστικά η φυλάκισή του. Τα δωμάτια επισκεπτηρίου προορίζονται για άτομα με άδεια επισκεπτηρίου, όπως η σύζυγός ή τα παιδιά του. Τα τελευταία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο τμήμα από μια πίσω πόρτα, χωρίς να αναμειγνύονται με άλλες οικογένειες κρατουμένων, μια ιδιαιτερότητα που παρέχουν οι φυλακές Σαντέ.

Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι ο Νικολά Σαρκοζί θα τεθεί σε απομόνωση, ένα μέτρο που προβλέπεται στο σωφρονιστικό καθεστώς. Ο πρώην πρόεδρος θα μπορεί, θεωρητικά, να συναντά άλλους κρατούμενους κατά τη διάρκεια των περιπάτων, αλλά με παρόμοια προφίλ, όπως ένας πρώην Αφρικανός αρχηγός κράτους που κρατείται στην ίδια φυλακή.