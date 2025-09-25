Κάρλα Μπρούνι: Aινιγματική ανάρτηση μετά την καταδίκη Σαρκοζί -Πέταξε επιδεικτικά κάλυμμα μικροφώνου

Την απόφαση για την ποινή του Νικολά Σαρκοζί ανακοίνωσαν οι γαλλικές Αρχές, επιβάλλοντας στον πρώην πρόεδρο της χώρας, ποινή φυλάκισης πέντε ετών με αναστολή.

Ειδικότερα, ο Σαρκοζί καταδικάστηκε από το Δικαστήριο του Παρισιού σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών με αναστολή ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ και στέρηση των πολιτικών και πολιτειακών δικαιωμάτων για πέντε έτη.

Το δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα κράτησης, αφού έκανε λόγο για «πράξεις εξαιρετικής σοβαρότητας που είναι ικανές να διαβρώσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτούς που τους εκπροσωπούν». Πρόκειται, όπως σημειώνει ο Guardian, για πραγματικά ιστορική στιγμή, καθώς, αναμένεται ο Σαρκοζί να τεθεί υπό κράτηση ακόμη και αν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Μετά την ιστορική καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί, η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, έστειλε το δικό της λιτό αλλά φορτισμένο μήνυμα μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Λίγο μετά την αποχώρησή τους από το δικαστήριο, η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας δημοσίευσε μια φωτογραφία όπου κρατά το χέρι του συζύγου της, συνοδεύοντάς την με τη φράση «Love is the answer» («Η αγάπη είναι η απάντηση») και το hashtag #hatredwillnotwin («το μίσος δεν θα επικρατήσει»).

Η ανάρτηση, λιτή αλλά συμβολική, ερμηνεύτηκε από πολλούς ως ένδειξη στήριξης και ενότητας απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει πλέον ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της γαλλικής πολιτικής σκηνής.

Δείτε την ανάρτηση:

Την ίδια ώρα, το γύρο του διαδικτύου κάνει μια σκηνή όπου η Κάρλα Μπρούνι, βγαίνοντας από το δικαστήριο με τον Σαρκοζί, δίπλα του, σιωπηλή, αλλά και χαμογελώντας ειρωνικά πλησίασε στα τηλεοπτικά συνεργεία και επιδεικτικά αφαίρεσε το κάλυμμα από το μικρόφωνο του Mediapart και το πέταξε στο έδαφος.