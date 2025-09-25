Γαλλία: Καταδικάστηκε ο Σαρκοζί στην υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε από το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού για το αδίκημα της παράνομης δωροληψίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του από τον τέως πρόεδρο της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, σε μια δίκη που προκάλεσε σοκ καθώς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Συγκεκριμένα, ο Σαρκοζί συμμετείχε σε ομάδα όπου σύναψαν φερόμενη συμφωνία μεταξύ 2005 - 2007 με το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι ώστε να εξασφαλίσει η νίκη του στις προεδρικές εκλογές του 2007.

Ωστόσο, αθωώθηκε για τις κατηγορίες της παθητικής διαφθοράς αλλά και της απόκρυψης υπεξαίρεσης δημόσιων πόρων της Λιβύης.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου, Ναταλί Γκαβαρίνο, εξήγησε ότι ήταν ένοχος για εγκληματική ενέργεια επειδή «επέτρεψε στους στενούς συνεργάτες του να δράσουν με σκοπό την απόκτηση οικονομικής υποστήριξης» από το λιβυκό καθεστώς.

Παράλληλα, κατηγορίες ασκήθηκαν και στο επιτελείο του Σαρκοζί. Ειδικότερα, ο πρώην υπουργός Μπρις Ορτεφέ κρίθηκε ένοχος για εγκληματική ενέργεια αλλά και για συνέργεια σε παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Κλοντ Γκεάν, πρώην διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Νικολά Σαρκοζί, κρίθηκε ένοχος για εγκληματική ενέργεια, παθητική διαφθορά, παθητική άσκηση επιρροής, πλαστογραφία καθώς και για επιβαρυμένο ξέπλυμα χρήματος σε υπόθεση ύποπτης χρηματοδότησης από τη Λιβύη.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε επίσης ότι τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Πρόκειται για τους Άχμεντ Σαλέμ Μπουγκσάν, Εντουάρ Ούλμο και τον πρώην υπουργό Ερίκ Μπερτ.

Η ποινή θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας με τον Σαρκοζί να αρνείται κάθε αδίκημα και θα ασκήσει άμεσα έφεση.

Σημειώνεται μάλιστα πως σε περίπτωση που καταδικαστεί τελεσίδικα, ο Νικολά Σαρκοζί δεν θα φυλακιστεί καθώς λόγω της ηλικίας του θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό.