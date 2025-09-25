Σαρκοζί: «Θα κοιμηθώ στη φυλακή με το κεφάλι ψηλά» - Στις 13 Οκτωβρίου ορίζεται πότε θα φυλακιστεί

Σε μία εξέλιξη-ορόσημο για την γαλλική πολιτική ζωή, ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Νικολά Σαρκοζί, καταδικάστηκε σήμερα Πέμπτη (25/9) σε πέντε χρόνια φυλακή, για παράνομη χρηματοδότηση που δέχτηκε από το καθεστώς Καντάφι το 2007 προκειμένου να στηριχθεί η προεκλογική του εκστρατεία.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, ο Σαρκοζί κλήθηκε στο δικαστήριο στις 13 Οκτωβρίου για να καθοριστεί η ημερομηνία φυλάκισής του. Μια δικαστική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα αυτήν την ημερομηνία, αλλά διευκρίνισε ότι ο πρώην αρχηγός του κράτους (2007-2012) θα φυλακιστεί «σχετικά σύντομα» μετά την κλήτευσή του.

Ωστόσο, η ποινή φυλάκισης είναι άμεσα εκτελεστή, με τον δικαστή να λέει ότι ο Σαρκοζί θα έχει μόνο ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του προτού οι εισαγγελείς τον καλέσουν για να μπει στη φυλακη. Αυτό θα πρέπει να συμβεί εντός ενός μήνα. Η γαλλική νομοθεσία ορίζει ότι πρέπει να κλητευθεί εντός ενός μηνός από την εισαγγελία, η οποία θα τον ειδοποιήσει για την ημερομηνία φυλάκισής του. Οποιαδήποτε έφεση δεν θα αναστέλλει την εφαρμογή της απόφασης.

Η καταδίκη

Η υπόθεση για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί από τη Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφι, που απασχόλησε για χρόνια τη γαλλική πολιτική και κοινωνική ζωή, έληξε σήμερα με το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού να κρίνει ένοχο τον πρώην πρόεδρο για εγκληματική συνωμοσία από το 2005 ως το 2007 και να τον καταδικάζει σε πέντε χρόνια κάθειρξης.

Του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετής απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Το δικαστήριο, ωστόσο, τον αθώωσε από άλλες κατηγορίες διαφθοράς όπως αυτή της υπεξαίρεσης λιβυκών δημόσιων κεφαλαίων, της παθητικής δωροδοκίας και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.

«Σήμερα ταπεινώθηκε η εικόνα της Γαλλίας»

Σε δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση της απόφαση του δικαστηρίου, ο Νικολά Σαρκοζί τόνισε ότι αθωώθηκε για τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες εναντίον του.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας σημείωσε ότι η διεύθυνσή του είναι γνωστή και, ως δημόσιο πρόσωπο, δεν μπορεί να αποφύγει τις ευθύνες του. Δήλωσε δε ότι «θα συμμορφωθεί με την κλήτευση».

«Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά», υπογράμμισε ο Νικολά Σαρκοζί.

«Αυτοί που με μισούν τόσο πολύ, νομίζουν ότι μπορούν να με ταπεινώσουν. Αυτό που ταπείνωσαν σήμερα είναι η Γαλλία, η εικόνα της Γαλλίας», είπε.

Ο Σαρκοζί αποκάλεσε την ετυμηγορία «σκανδαλώδη αδικία», λέει ότι παραμένει πεπεισμένος για την αθωότητά του και θα ασκήσει έφεση.