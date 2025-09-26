«Φρένο» Λεκορνί στη συζήτηση για γαλλικό... ΕΝΦΙΑ - «Όχι» στο «ελληνικό» σενάριο φόρων και συντάξεων

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί απέκλεισε την Παρασκευή (26/9) την επαναφορά του φόρου περιουσίας ή την αναστολή της αντιδημοφιλούς μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, δίνοντας μια πρώτη ένδειξη της πολιτικής που θα ακολουθήσει, καθώς προσπαθεί να καταρτίσει έναν προϋπολογισμό για το 2026 και να συγκροτήσει κυβέρνηση.

Από την ημέρα που ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Λεκορνί πέμπτο πρωθυπουργό του σε λιγότερο από δύο χρόνια, εν μέσω μιας επιδεινούμενης πολιτικής κρίσης, ο Λεκορνί έχει πει ελάχιστα για τις προθέσεις του, εστιάζοντας αντ' αυτού σε διαβουλεύσεις με τους ηγέτες των κομμάτων και τα συνδικάτα.

«Ξεκινάω με ένα λευκό χαρτί», δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Parisien. Ο προκάτοχός του, Φρανσουά Μπαϊρού, καταψηφίστηκε από το κοινοβούλιο επειδή σχεδίαζε να περικόψει 44 δισεκ. από τον προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

Στόχος η μείωση του ελλείμματος

Ο Λεκορνί δήλωσε ότι στόχος του είναι να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα σε περίπου 4,7% του ΑΕΠ το 2026 (ο στόχος του Μπαϊρού ήταν στο 4,6%), από το 5,4% που προβλέπεται ότι θα ανέλθει φέτος. Είπε ότι στο σχέδιο προϋπολογισμού θα λάβει υπόψη του την απαίτηση του γαλλικού λαού για περισσότερη δημοσιονομική δικαιοσύνη. Θα εναπόκειται στο κοινοβούλιο να καθορίσει το τελικό πακέτο του προϋπολογισμού, είπε, προτρέποντας τους νομοθέτες να επιδιώξουν την επίτευξη συναίνεσης.

«Το κοινοβούλιο είναι αυτό που θα διαμορφώσει τον προϋπολογισμό του έθνους», είπε, για να προσθέσει αμέσως μετά: «Στο τέλος, δεν θα είναι ο προϋπολογισμός του Λεκορνί: θα πρέπει να βρεθούν συμβιβασμοί στην αίθουσα».

Η επίτευξη συμβιβασμού δεν θα είναι κάτι εύκολο να γίνει. Η κυβερνώσα συμμαχία του Μακρόν δεν έχει πλειοψηφία και πιθανότατα χρειάζεται την υποστήριξη τόσο των συντηρητικών όσο και των σοσιαλιστών για να περάσει τον προϋπολογισμό. Δύο από τις πολιτικές που απέκλεισε ο Λεκορνί – ο φόρος επί του μεγάλου πλούτου και η αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων - είναι βασικά αιτήματα του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

«Όχι» στον «ΕΝΦΙΑ» των Σοσιαλιστών

«Υπάρχει πολιτική και κοινωνική απαίτηση για μεγαλύτερη δημοσιονομική δικαιοσύνη, ιδίως για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε αυτή τη συζήτηση αυθαίρετα», είπε. «Κι έπειτα, ο φόρος Ζουκμάν είναι άραγε η σωστή απάντηση; Η μόνη απάντηση; Προσωπικά, δεν το πιστεύω».

Ο Λεκορνί αναφερόταν σε μια πρόταση του οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζουκμάν, η οποία υποστηρίζεται από τους Σοσιαλιστές, οι οποίοι θέλουν να επιβληθεί φόρος περιουσίας ύψους 2% στο 0,01% των πλουσιότερων Γάλλων, προκειμένου να στηρίξουν την κυβέρνηση.

Ο Λεκορνί προειδοποίησε ότι εάν τα κόμματα δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν σε έναν προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους, το έλλειμμα μπορεί να εκτιναχθεί στο 6% το επόμενο έτος, αλλά υποβάθμισε τις ανησυχίες των χρηματοπιστωτικών αγορών για το χρέος της χώρας του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το ΔΝΤ δεν είναι στο κατώφλι της Γαλλίας».

Ο Λεκορνί, ο οποίος διορίστηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, δήλωσε επίσης ότι στοχεύει να συγκροτήσει κυβέρνηση μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου.

Σε μια πρώτη αντίδραση, ο εκπρόσωπος του Σοσιαλιστικού κόμματος, βουλευτής Αρτίρ Ντελαπόρτ σχολίασε δηκτικά ότι με τις δηλώσεις αυτές ο Λεκορνί δίνει την εντύπωση ότι θέλει να καταψηφιστεί από το κοινοβούλιο.