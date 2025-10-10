Ο Μακρόν διόρισε ξανά πρωθυπουργό τον Λεκορνί -Η «λευκή επιταγή» και το οδόφραγμα του προϋπολογισμού

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε ξανά στη θέση του πρωθυπουργού τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος είχε παραιτηθεί στις αρχές της εβδομάδας.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσιών, ο Μακρόν ανέθεσε στον Λεκορνί την εντολή για σχηματισμό νέας κυβέρνησης στην Γαλλία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει «λευκή επιταγή» στον πρωθυπουργό, ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ.

Ο Λεκορνί, σε ανακοίνωσή του, είπε ότι δέχεται από καθήκον την αποστολή που του εμπιστεύτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ότι θα πράξει τα πάντα για να έχει η Γαλλία έγκαιρα τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026.

Είπε επίσης ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα θα πρέπει να εκφράζει την ανάγκη για ανανέωση και ποικιλομορφία επισημαίνοντας ότι τα μέλη του θα πρέπει να δεσμευτούν πως δεν θα έχουν βλέψεις για την προεδρία της Δημοκρατίας το 2027.

Η συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους συγκέντρωσε τους ηγέτες των κομμάτων στο Μέγαρο των Ηλυσίων, νωρίτερα την ίδια μέρα, με εξαίρεση τους αρχηγούς της ακροαριστερής France Unbowed (LFI) και της ακροδεξιάς National Rally (RN).



Η συνάντηση, όπως δήλωσε νωρίτερα το Μέγαρο των Ηλυσίων, «πρέπει να είναι μια στιγμή συλλογικής ευθύνης».

Ο διορισμός αυτός σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή στην προεδρία του Μακρόν, η οποία ολοκληρώνεται το 2027. Χωρίς πλειοψηφία στην γαλλική Εθνοσυνέλευση και με την κριτική τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από τα ίδια του τα κόμματα να εντείνεται, ο Μακρόν έχει ελάχιστα περιθώρια πολιτικών ελιγμών.

Η κρίση κλιμακώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν ο Σεμπαστιάν Λεκορνί παραιτήθηκε ξαφνικά τη Δευτέρα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του νέου υπουργικού συμβουλίου. Η αιφνιδιαστική αποχώρησή του οδήγησε σε νέες εκκλήσεις από μέλη της αντιπολίτευσης προς τον Macron να παραιτηθεί ή να προκηρύξει εκ νέου πρόωρες εκλογές.



Η αναταραχή έχει τις ρίζες της στην αιφνιδιαστική απόφαση του Macron τον Ιούνιο του 2024 να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση. Οι πρόωρες εκλογές που ακολούθησαν οδήγησαν σε ένα αδιέξοδο κοινοβούλιο, χωρίς κανένα πολιτικό μπλοκ να έχει την πλειοψηφία, όπως αναφέρει το Euronews.

Το τεράστιο στοίχημα του Λεκορνί

Ο νέος πρωθυπουργός αντιμετωπίζει τώρα το δύσκολο έργο να «ακροβατήσει» σε αυτό το ίδιο κατακερματισμένο τοπίο και να περάσει... αλώβητος τον εξαιρετικά αμφιλεγόμενο προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Ο προϋπολογισμός του 2026 είναι επείγον ζήτημα για τη Γαλλία, καθώς η προθεσμία υποβολής του είναι στις 13 Οκτωβρίου.

Η ακροδεξιά και η Ανυπότακτη Γαλλία θα καταθέσουν πρόταση μομφής

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα υποβάλει «αμέσως» πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον οποίο επαναδιόρισε πρωθυπουργό ο πρόεδρος Μακρόν.



Σχολιάζοντας τον διορισμό του Λεκορνί, η Ματίλντ Πανό, της Ανυπότακτης Γαλλίας, είπε με τον διορισμό αυτόν «ο Μακρόν αναβάλλει οικτρά το αναπόφευκτο: την αποχώρησή του». Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το κόμμα προτίθεται επίσης να καταθέσει πρόταση μομφής. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο συντονιστής του έκανε λόγο για «μια νέα προσβολή στους Γάλλους από έναν ανεύθυνο, μεθυσμένο από την εξουσία του» υποστηρίζοντας ότι «η Γαλλία και ο λαός της ταπεινώθηκαν».



Ο Ερίκ Σιοτί, ο πρώην πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων, κάλεσε τα κόμματα «να καταψηφίσουν την κυβέρνηση».