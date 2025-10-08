Πολιτικό θρίλερ στη Γαλλία: «Θα έχουμε νέο πρωθυπουργό σε 48 ώρες», λέει ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

«Η προοπτική διάλυσης απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Θα μπορούσαμε να έχουμε νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες», ανακοίνωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός στη Γαλλία, Σεμπαστιάν Λεκορνί κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού διαγγέλματος την Τετάρτη (8/10), απορρίπτοντας έτσι το ενδεχόμενο διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης και πρόωρων εκλογών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετές κοινοβουλευτικές ομάδες, ακόμη και από την αριστερά, είναι διατεθειμένες να συνεννοηθούν πάνω σε έναν κοινό προϋπολογισμό, ένδειξη ότι «υπάρχει δρόμος» για την αποφυγή θεσμικού αδιεξόδου.

«Δεν βρίσκομαι εδώ για να κάνω ανακοινώσεις, αφού έχω παραιτηθεί, αλλά αυτό το ζήτημα αποτελεί πράγματι ένα πραγματικό σημείο τριβής. Είναι στον πρόεδρο να πραγματοποιήσει τις τελευταίες διαβουλεύσεις, ανάλογα με τις πολιτικές ισορροπίες. Υπάρχουν 210 βουλευτές που επιθυμούν μια πλατφόρμα σταθερότητας και συμφωνούν σε γενικές γραμμές για τον προϋπολογισμό. Από εδώ και πέρα, η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον αρχηγό του κράτους» δήλωσε.

Ο Λεκορνί, που είχε υποβάλει την παραίτησή του το πρωί της Δευτέρας, επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν θα επιδιώξει νέα θητεία λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η αποστολή μου έχει πλέον ολοκληρωθεί. Δεν διεκδικώ τη θέση του πρωθυπουργού».

Tέλος ο παραιτηθείς πρωθυπουργός, αναφερόμενος σε ένα ενδεχόμενο παραίτησης του Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε «μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως δεν είναι η στιγμή να αλλάξει η Γαλλία πρόεδρο της Δημοκρατίας».

