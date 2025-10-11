Ο Μακρόν ξαναφέρνει τον Λεκορνί στο Ματινιόν – Τα «όρια» που έβαλε ο πρωθυπουργός-εξπρές
Οι «κόκκινες» γραμμές που έθεσε για την επιστροφή του ο Σεμπάστιαν Λεκορνί και οι όροι της συμφωνίας με τον Εμανουέλ Μακρόν.
Ανατροπή στη γαλλική πολιτική σκηνή το βράδυ της Παρασκευής: ο Εμανουέλ Μακρόν ξαναδίνει τα ηνία της κυβέρνησης στον Σεμπαστιάν Λεκορνί — μόλις λίγες μέρες αφότου εκείνος είχε παραιτηθεί, ύστερα από θητεία-αστραπή 27 ημερών.
Το «ναι» του Λεκορνί προκάλεσε αίσθηση, ενώ σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Le Figaro, η επιστροφή του συνοδεύεται από… αυστηρούς όρους. Ο βασικότερος; Κανένας «δελφίνος» του Ελιζέ στην κυβέρνηση.
Ο Γάλλος πρωθυπουργός φέρεται να είπε σε στενό του συνεργάτη ότι αποδέχθηκε την πρόταση «από αίσθηση καθήκοντος», παρότι κατά την αποχώρησή του είχε δηλώσει πως «η αποστολή μου έχει ολοκληρωθεί».
«Ένιωθε πως δεν μπορούσε να αρνηθεί. Όμως για να εκπληρώσει την αποστολή του, απαίτησε η νέα κυβέρνηση να μην περιλαμβάνει κανέναν επίδοξο υποψήφιο για την προεδρία — χωρίς καμία εξαίρεση», γράφει χαρακτηριστικά η Le Figaro.
Οι δύο «απαγορευμένοι»
Το γαλλικό μέσο κατονομάζει δύο πρόσωπα που θεωρούνται «κόκκινη γραμμή» για τον Λεκορνί:
- τον υπουργό Εσωτερικών Μπρούνο Ρεταγιώ
- και τον υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανάν.
Σύμφωνα με την Le Figaro, ο Λεκορνί θεωρεί τον όρο αυτό αδιαπραγμάτευτο, κρίσιμο για να περάσει ο προϋπολογισμός. Έχει, μάλιστα, θέσει προθεσμία τριών μηνών για την επίτευξη του στόχου.
Ο δεύτερος όρος του προς τον Μακρόν αφορά τη συνεργασία με την αντιπολίτευση — ακόμα και για το ακανθώδες ζήτημα του συνταξιοδοτικού, που άνοιξε τον ασκό της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία.
Ο προϋπολογισμός του 2026 πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, ώστε να εγκριθεί πριν από το τέλος του έτους.
Το πρώτο μήνυμα του Λεκορνί
Αμέσως μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στο Ματινιόν, ο Λεκορνί έγραψε στο Χ: «Αποδέχομαι –εκ του καθήκοντός μου– την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να εξασφαλίσω στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό ως το τέλος του έτους και να αντιμετωπίσω τα καθημερινά προβλήματα των συμπολιτών μας».
Και συνέχισε με σαφές μήνυμα: «Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την πολιτική κρίση που εξοργίζει τους Γάλλους και πλήττει την εικόνα της χώρας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν βγουν τα σωστά συμπεράσματα από τις τελευταίες εβδομάδες».
Ο νέος –και πάλι– πρωθυπουργός της Γαλλίας έθεσε δύο προτεραιότητες:
- όλα τα ζητήματα να τεθούν σε κοινοβουλευτική συζήτηση, «μέχρι τέλους»,
- και η αποκατάσταση των δημόσιων λογαριασμών να παραμείνει κορυφαία προτεραιότητα, καθώς –όπως τόνισε– «κανείς δεν μπορεί να αποφύγει αυτή την αναγκαιότητα».