Ο Μακρόν ξαναφέρνει τον Λεκορνί στο Ματινιόν – Τα «όρια» που έβαλε ο πρωθυπουργός-εξπρές

Ανατροπή στη γαλλική πολιτική σκηνή το βράδυ της Παρασκευής: ο Εμανουέλ Μακρόν ξαναδίνει τα ηνία της κυβέρνησης στον Σεμπαστιάν Λεκορνί — μόλις λίγες μέρες αφότου εκείνος είχε παραιτηθεί, ύστερα από θητεία-αστραπή 27 ημερών.



Το «ναι» του Λεκορνί προκάλεσε αίσθηση, ενώ σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Le Figaro, η επιστροφή του συνοδεύεται από… αυστηρούς όρους. Ο βασικότερος; Κανένας «δελφίνος» του Ελιζέ στην κυβέρνηση.



Ο Γάλλος πρωθυπουργός φέρεται να είπε σε στενό του συνεργάτη ότι αποδέχθηκε την πρόταση «από αίσθηση καθήκοντος», παρότι κατά την αποχώρησή του είχε δηλώσει πως «η αποστολή μου έχει ολοκληρωθεί».



«Ένιωθε πως δεν μπορούσε να αρνηθεί. Όμως για να εκπληρώσει την αποστολή του, απαίτησε η νέα κυβέρνηση να μην περιλαμβάνει κανέναν επίδοξο υποψήφιο για την προεδρία — χωρίς καμία εξαίρεση», γράφει χαρακτηριστικά η Le Figaro.

Pour mener à bien sa mission, Sébastien Lecornu a exigé que son prochain gouvernement soit expurgé des candidats putatifs à la présidentielle → https://t.co/7wiTKdpJlG pic.twitter.com/TbjvxQWwGz — Le Figaro (@Le_Figaro) October 10, 2025

Οι δύο «απαγορευμένοι»

Το γαλλικό μέσο κατονομάζει δύο πρόσωπα που θεωρούνται «κόκκινη γραμμή» για τον Λεκορνί:

τον υπουργό Εσωτερικών Μπρούνο Ρεταγιώ

και τον υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανάν.

Σύμφωνα με την Le Figaro, ο Λεκορνί θεωρεί τον όρο αυτό αδιαπραγμάτευτο, κρίσιμο για να περάσει ο προϋπολογισμός. Έχει, μάλιστα, θέσει προθεσμία τριών μηνών για την επίτευξη του στόχου.

Ο δεύτερος όρος του προς τον Μακρόν αφορά τη συνεργασία με την αντιπολίτευση — ακόμα και για το ακανθώδες ζήτημα του συνταξιοδοτικού, που άνοιξε τον ασκό της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία.

Ο προϋπολογισμός του 2026 πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, ώστε να εγκριθεί πριν από το τέλος του έτους.

Το πρώτο μήνυμα του Λεκορνί

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στο Ματινιόν, ο Λεκορνί έγραψε στο Χ: «Αποδέχομαι –εκ του καθήκοντός μου– την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να εξασφαλίσω στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό ως το τέλος του έτους και να αντιμετωπίσω τα καθημερινά προβλήματα των συμπολιτών μας».



Και συνέχισε με σαφές μήνυμα: «Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την πολιτική κρίση που εξοργίζει τους Γάλλους και πλήττει την εικόνα της χώρας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν βγουν τα σωστά συμπεράσματα από τις τελευταίες εβδομάδες».

J’accepte - par devoir - la mission qui m’est confiée par le Président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes.



Il faut mettre un terme à cette crise politique… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 10, 2025

Ο νέος –και πάλι– πρωθυπουργός της Γαλλίας έθεσε δύο προτεραιότητες: