Συνεχίζεται το πολιτικό θρίλερ στη Γαλλία: Αγωνία για τις ανακοινώσεις Μακρόν - Αντιδρά η αριστερά

Εν αναμονή των μεγάλων ανακοινώσεων βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος προς το παρόν αρνείται να ανοίξει τα χαρτιά του, να αναμένεται να ανακοινώσει το όνομα του νέου πρωθυπουργού περί τις 9 το βράδυ της Παρασκευής (10/10), σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες της χώρας.

Την ίδια ώρα, η Γαλλία δείχνει να βαδίζει όλο και περισσότερο προς μείζονα πολιτική κρίση η Γαλλία μετά τα όσα δήλωσαν, εξερχόμενοι από τη συνάντησή τους με τον πρόεδρο Μακρόν, οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αριστεράς. Κατήγγειλαν, σε εξαιρετικά αυστηρούς τόνους, ότι δεν άκουσαν τίποτα νέο από τον Γάλλο πρόεδρο εκτός από το ότι δεν επιθυμεί να ορίσει πρωθυπουργό προερχόμενο από τον χώρο τους.

Τούτου δοθέντος οι εκπρόσωποι των αριστερών κομμάτων άφησαν σαφώς να εννοηθεί ότι θα υπερψηφίσουν πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης όποτε και αν αυτή ανακοινωθεί.

Η παραίτηση Λεκορνί και η γαλλική πολιτική κρίση

Η παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στη Γαλλία τη Δευτέρα (06/10), μόλις 12 ώρες μετά τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης καθιστώντας τον, τον πιο βραχύβιο πρωθυπουργό στη χώρα.

Στην ομιλία που απηύθυνε στον γαλλικό λαό, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφασή του της παραίτησής του. «Δεν πληρούνταν πλέον οι προϋποθέσεις» ανέφερε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, μία ώρα μετά την παραίτησή του, στα σκαλιά του Μεγάρου των Ηλυσίων.

Εξήγησε ότι είχε «προσπαθήσει να χτίσει μια πορεία με τους κοινωνικούς εταίρους, τις δυνάμεις των εργοδοτών, τις δυνάμεις που εκπροσωπούν τα συνδικάτα των εργαζομένων, ιδίως σε θέματα που αποτελούν αντικείμενο μπλοκαρίσματος εδώ και πολλές εβδομάδες», όπως η ασφάλιση ανεργίας, οι δυσκολίες και η κοινωνική ασφάλιση, για την «επαναφορά της κοινής διαχείρισης» και την «οικοδόμηση ενός οδικού χάρτη» με τον «κοινό πυρήνα».