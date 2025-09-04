«Αλληλοκαρφώνονται» Ιταλία - Γαλλία: Η Μελόνι «σηκώνει το γάντι» και δηλώνει «άναυδη»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επέκρινε τον Γάλλο ομόλογό της Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Ρώμη προσελκύει φορολογούμενους με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, αναζωπυρώνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών, καθώς το Παρίσι αντιμετωπίζει πολιτική κρίση λόγω της αντιμετώπισης του αυξανόμενου χρέους.



«Η Ιταλία έχει προσελκύσει πλούσιους μετανάστες, μεταξύ των οποίων και αρκετές χιλιάδες Γάλλους υπηκόους, μέσω γενναιόδωρων φορολογικών κινήτρων από το 2016»: Οι δηλώσεις του Μπαϊρού έγιναν στο πλαίσιο της υπεράσπισης από μέρους του, του προϋπολογισμού ύψους 44 δισ. ευρώ που περιλαμβάνει περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων, ενάντια στις εκκλήσεις της Αριστεράς να συμβάλει στην κάλυψη του ελλείμματος στοχεύοντας τους πλούσιους.

Η Μελόνι, σύμφωνα με τους Financial Times, δήλωσε ότι «έμεινε άναυδη» από τους ισχυρισμούς του Μπαϊρού, τους οποίους χαρακτήρισε «εντελώς αβάσιμους».

Το χρονικό της έντασης

Υπενθυμίζουμε ότι ο Γάλλος πρωθυπουργός κατηγόρησε την Ιταλία ότι «εφαρμόζει πολιτική φορολογικού ντάμπινγκ» σε μια εκτενή συνέντευξη που έδωσε την Κυριακή 31 Αυγούστου. «Δυστυχώς, οι άνθρωποι φεύγουν επειδή υπάρχει πλέον ένα είδος φορολογικού νομαδισμού, που σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα εγκατασταθούν [στο εξωτερικό]», είπε.

Η Ιταλία προσφέρει στους νέους κατοίκους έναν ενιαίο φόρο 200.000 ευρώ ετησίως για οποιοδήποτε ξένο εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία για έως και 15 χρόνια, ο οποίος διπλασιάστηκε από την κυβέρνηση της Μελόνι πέρυσι. Στο μεταξύ, οι επαγγελματίες που έχουν ζήσει στο εξωτερικό για τουλάχιστον δύο χρόνια φορολογούνται μόνο για το 50% του εισοδήματός τους.

Από την πλευρά της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός απάντησε ότι «η ιταλική οικονομία είναι ελκυστική και έχει καλύτερες επιδόσεις από άλλες χάρη στη σταθερότητα και την αξιοπιστία της χώρας μας», σε μία δήλωση που αποτελεί ξεκάθαρο υπονοούμενο για τα βαθιά προβλήματα που αντιμετωπίζει η γαλλική πολιτική σκηνή.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το έλλειμμα της Ιταλίας μειώθηκε από 7,2% το 2023 σε 3,3% φέτος. Το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη 0,5% φέτος για την Ιταλία, πίσω από το 0,6% της Γαλλίας και το 2,5% της Ισπανίας.



Επίσης η κ. Μελόνι κατηγόρησε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ότι είναι «φορολογικοί παράδεισοι και προκαλούν μεγάλη οικονομική ζημιά στην Ιταλία».



«Πιστεύουμε ότι μετά τις δηλώσεις του [Μπαϊρού], η Γαλλία θα ενωθεί τελικά με την Ιταλία για να αναλάβει δράση εντός της ΕΕ κατά των κρατών μελών που πάντα εφάρμοζαν συστηματικό φορολογικό ντάμπινγκ, με την ανοχή [των άλλων]», είπε χαρακτηριστικά.



Αρκετές ιταλικές εταιρείες - συμπεριλαμβανομένης της MediaForEurope της οικογένειας Μπερλουσκόνι και της Exor της οικογένειας Agnelli - έχουν μεταφέρει την έδρα τους στις Κάτω Χώρες τα τελευταία χρόνια.



Η Γαλλία έχει ένα από τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα της Ευρώπης, το οποίο αναμένεται να φθάσει το 5,4% του ΑΕΠ φέτος. Η απόφαση του Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, την οποία πιθανότατα θα χάσει, έχει αναστατώσει τις αγορές και αυξήσει το κόστος δανεισμού στη Γαλλία, καθώς οι επενδυτές αναμένουν μια νέα περίοδο πολιτικής αστάθειας.

