Κόρη της Ζιζέλ Πελικό στην Όπρα Γουίνφρεϊ: «Ο πατέρας μου είχε και δικές μου γυμνές φωτογραφίες»

Η κόρη της Ζιζέλ και του Ντομινίκ Πελικό, η 46χρονη Καρολίν Νταριάν μίλησε στην εκπομπή της Όπρα Γουίνφρεϊ «The Oprah Podcast» για την συγκλονιστική υπόθεση που συντάραξε τη Γαλλία, με τους κατά συρροή βιασμούς της 72χρονης Ζιζέλ επί μία δεκαετία από τον πρώην σύζυγό της, Ντομινίκ Πελικό και δεκάδες άγνωστους άνδρες.

Η Νταριάν ταξίδεψε από το Παρίσι στην Καλιφόρνια για να δώσει την πρώτη της συνέντευξη στις ΗΠΑ στην Όπρα Γουίνφρεϊ, η οποία στην αρχή του podcast προειδοποίησε τους ακροατές πως η συζήτηση αφορά σεξουαλική επίθεση, ίσως είναι προκλητική για πολλούς και σίγουρα δεν θα πρέπει να την παρακολουθήσουν μικρά παιδιά. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, που κράτησε λίγο παραπάνω από μία ώρα, η 46χρονη Καρολίν Νταριάν εμφανώς συγκινημένη διηγήθηκε πως είχε μια όμορφη ζωή στο Παρίσι με τον σύζυγό της και τον μικρό γιο τους μέχρι τις 2 Νοεμβρίου του 2020.

Εκείνη την ημέρα, συγκεκριμένα το βράδυ λίγο μετά τις οκτώ, χτύπησε το τηλέφωνο και στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν η μητέρα της, Ζιζέλ Πελικό. Ζήτησε από την Καρολίν να καθίσει, τη ρώτησε αν είναι κοντά της ο σύζυγός της και στη συνέχεια της αποκάλυψε ότι ο πατέρας της τη βίαζε επί δέκα χρόνια αφού πρώτα την είχε ναρκώσει αλλά και πως έβαζε δεκάδες άγνωστους άνδρες να ασελγούν στο αναίσθητο σώμα της.

«Όλα άλλαξαν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, η ζωή μου δεν θα ήταν ποτέ η ίδια»

«Η μητέρα μου, μού είπε: "Έμαθα σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα ότι ο πατέρας σου με νάρκωνε πριν με βιάσει και πως με βίαζαν δεκάδες άγνωστοι άνδρες"», ανέφερε στην Όπρα η κόρη της Ζιζέλ. Ο Ντομινίκ Πελικό είχε συλληφθεί μερικές μέρες νωρίτερα σε σούπερ μάρκετ της περιοχής - το ζεύγος Πελικό κατοικούσε στο μικρό χωριό Μαζάν της νότιας Γαλλίας - ενώ προσπαθούσε με το κινητό του να τραβήξει βίντεο κάτω από τις φούστες γυναικών που έκαναν τα ψώνια τους. Η Καρολίν Νταριάν δήλωσε πως εκείνη την ημέρα η ζωή της άλλαξε δραματικά. «Όλα άλλαξαν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο και συνειδητοποίησα πως η ζωή μου δεν θα ήταν ποτέ η ίδια», δήλωσε η κόρη της Ζιζέλ, η οποία έγραψε βιβλίο για τους βιασμούς της μητέρας της αλλά και για το τραύμα που υπέστη η ίδια και ολόκληρη η οικογένεια Πελικό. Το βιβλίο κυκλοφόρησε στα γαλλικά με τίτλο «Et j'ai cessé de t'appeler papa» («Και σταμάτησα να σε αποκαλώ μπαμπά») ενώ τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησε και στην αγγλική γλώσσα (I'll Never Call Him Dad Again).

«Η μητέρα μου είναι ηρωίδα», τόνισε στην Όπρα η Καρολίν Νταριάν μιλώντας για την απόφαση της 72χρονης Ζιζέλ να μην διεξαχθεί η δίκη του Ντομινίκ Πελικό και των 50 συγκατηγορουμένων του κεκλεισμένων των θυρών, ώστε η ντροπή να αλλάξει πλευρά και στο εξής να μην ντρέπονται πλέον τα θύματα του βιασμού, όπως συμβαίνει συνήθως, αλλά ο θύτης. Η ιστορική για τη Γαλλία δίκη πραγματοποιήθηκε στο ποινικό δικαστήριο της Αβινιόν από τις 2 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 20 έτη στον ιθύνοντα νου των βιασμών της Ζιζέλ ενώ στους συνεργούς του επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από τρία μέχρι δεκαπέντε έτη. Ο Πελικό στρατολογούσε τους βιαστές της Ζιζέλ από πλατφόρμα για swingers στο διαδίκτυο και τους προσκαλούσε στην οικία του ζεύγους, στο χωριό Μαζάν της νότιας Γαλλίας, να βιάσουν την ανυποψίαστη σύζυγό του ενώ εκείνος τους καθοδηγούσε και παράλληλα βιντεοσκοπούσε τους βιασμούς.

Ο Πελικό είχε γυμνές φωτογραφίες της κόρης του στον υπολογιστή του

Η κόρη του Ντομινίκ Πελικό μίλησε στην Όπρα Γουίνφρεϊ και για την ημέρα που η ίδια κλήθηκε στο αστυνομικό τμήμα αφού στον υπολογιστή του πατέρα της βρέθηκαν και δικές της γυμνές φωτογραφίες. «Αυτό το βίωσα σαν τσουνάμι επειδή συνειδητοποίησα πως η μητέρα μου δεν ήταν το μόνο θύμα αυτής της οικογένειας. Νόμιζα ότι είχα ένα δυνατό, χαρούμενο, προστατευτικό και καθησυχαστικό πατέρα. Όμως, η αλήθεια είναι πως ο Ντομινίκ Πελικό έχει δύο πρόσωπα. Το ένα είναι αυτό ενός καλού ανθρώπου, ενός καλού γείτονα, ενός καλού συζύγου, ενός καλού γονιού. Και το άλλο, αυτό ενός πραγματικά χειριστικού ανθρώπου...Νόμιζα πως αυτός ήταν ένας καλός πατέρας», ανέφερε η κόρη της Ζιζέλ.



Η Καρολίν Νταριάν πιστεύει πως υπήρξε και εκείνη θύμα του πατέρα της, αν και κατά τη διάρκεια της δίκης ο Ντομινίκ Πελικό παραδέχθηκε τους βιασμούς της Ζιζέλ αλλά αρνήθηκε σθεναρά πως βίαζε την κόρη του. Πρόσφατα, η κόρη της Ζιζέλ, η οποία στις 5 Μαρτίου κατέθεσε μήνυση κατά του πατέρα της για βιασμό, απόπειρα βιασμού, σεξουαλική επίθεση και χορήγηση ουσίας για βιασμό με χημική υποταγή, δήλωσε στο BFMTV: «Είμαι ένα αόρατο θύμα. Υπήρξα ένα αόρατο θύμα σε αυτή την υπόθεση. Είναι τρομερό, η δικαιοσύνη μου χρωστάει κάτι. Χρειάζομαι ακόμα απαντήσεις σήμερα μετά από αυτή τη δίκη γιατί συνέβησαν πράγματα κατά τη διάρκεια αυτών των 10 ετών».