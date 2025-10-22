Αδιανόητη ιστορία απάτης: Παρίστανε την έγκυο και τελικά είπε στον πατέρα ότι το μωρό πέθανε

Μια απίστευτη ιστορίας απάτης έγινε γνωστή στη Σκωτία, με μια 23χρονη να παριστάνει την έγκυο στην οικογένειά της και στον υποτιθέμενο πατέρα.

Η 23χρονη Kira Cousins, έκανε τους πάντες να πιστέψουν ότι ήταν έγκυος, χρησιμοποιώντας ακόμη και ψεύτικη κοιλιά, αλλά και κούκλα μωρού. Μάλιστα, διοργάνωσε μέχρι και πάρτι για την γνωστοποίηση του φύλου του υποτιθέμενου μωρού. Νωρίτερα τον Οκτώβριο προσποιήθηκε ότι γέννησε την «Bonnie-Leigh», αλλά μόλις λίγες μέρες αργότερα είπε στον πατέρα του παιδιού ότι αυτό πέθανε. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπήρξε ποτέ μωρό.

Πλέον, η 23χρονη έχει μιλήσει στην αστυνομία της Σκωτίας, σύμφωνα με τη Daily Mail, εν μέσω ανησυχιών για την υγεία της, αφού δέχτηκε μια πληθώρα διαδικτυακών επιθέσεων για την απάτη.

Ισχυρίζεται ότι αγόρασε ένα προσθετικό «κοιλιά εγκυμοσύνης», οργάνωσε ένα πάρτι για το μωρό και σηματοδότησε την επικείμενη γέννηση με ένα πάρτι αποκάλυψης του φύλου στο Caldercruix, κοντά στο Airdrie, Lanarkshire.

Δημοσίευε φωτογραφίες με το «μωρό»

Αρχικά δημοσίευσε φωτογραφίες της «κόρης» της μετά τη γέννηση, αλλά αφού αρνήθηκε να επιτρέψει σε κανέναν να την πλησιάσει, οι υποψίες αυξήθηκαν και διέγραψε κάθε αναφορά στο «μωρό» από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τελικά ισχυρίστηκε ότι το μωρό είχε πεθάνει.

Φαίνεται ότι ήταν η ίδια η μητέρα της που ανακάλυψε την κούκλα που έμοιαζε με αληθινό μωρό στο υπνοδωμάτιό της.

Φωτογραφία: Daily Mail

Οι φίλοι της πιστεύουν ότι είχε πληρώσει μια «περιουσία» για την κούκλα, με μία από αυτούς να ισχυρίζεται ότι η κ. Cousins «έκλεψε» φωτογραφίες της κόρης της και τις χρησιμοποίησε για να εξαπατήσει την οικογένειά της.

Μια πηγή που γνωρίζει καλά την οικογένεια, δήλωσε: «Είναι το βασικό θέμα συζήτησης στη Σκωτία. Πήρε την κούκλα για να τη δείξει στους συναδέλφους της και δεν τους άφηνε να αγγίξουν το μωρό. Όλοι πίστευαν ότι ήταν έγκυος μέχρι το Σαββατοκύριακο, όχι το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά το προηγούμενο».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Η μαμά της της αγόρασε ένα καροτσάκι, 1.000 λίρες, η γιαγιά της αγόρασε καθίσματα αυτοκινήτου και τα πάντα, ένας από τους ξαδέλφους της από την Ουαλία της έστειλε 500 λίρες. Έπαιρνε τόσα πολλά χρήματα. Δεν ξέρω πού είναι τώρα, αλλά προφανώς κάποιοι λένε ότι εξακολουθεί να περιφέρεται, ενώ άλλοι λένε ότι έχει φύγει από τη χώρα».