Αυτοί είναι οι πιο παράξενοι μύθοι για την εγκυμοσύνη που πιστεύουν οι περισσότεροι

Από το ότι οι καούρες σημαίνουν πως το μωρό θα γεννηθεί με πολλά μαλλιά, μέχρι ότι τα πικάντικα φαγητά μπορούν να προκαλέσουν τοκετό, φαίνεται πως οι Αμερικανοί συνεχίζουν να πιστεύουν μερικούς από τους πιο απίθανους μύθους γύρω από την εγκυμοσύνη.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της Talker Research για λογαριασμό της SneakPeek, σχεδόν 1 στους 3 πιστεύει ότι οι καούρες σχετίζονται με… τριχωτά νεογνά, ενώ το 21% θεωρεί ότι τα πικάντικα φαγητά μπορούν να «πυροδοτήσουν» τον τοκετό. Άλλοι δημοφιλείς μύθοι αναφέρουν ότι η θέα νεκρών ζώων στην άσφαλτο φέρνει κακοτυχία, πως οι καταιγίδες προκαλούν γέννα ή ότι αν το μωρό γεννηθεί στο πλάι θα γίνει ιδιοφυΐα.

Τι αποκάλυψε η μελέτη

Η μελέτη, που έγινε σε 2.000 γονείς και μέλλοντες γονείς, αποκάλυψε ότι πολλοί εξακολουθούν να προσπαθούν να μαντέψουν το φύλο του μωρού με βάση «σημάδια» όπως η ναυτία, οι λιγούρες ή η λάμψη στο δέρμα. Ωστόσο, τα ευρήματα δείχνουν ότι κανένας από αυτούς τους δείκτες δεν έχει επιστημονική βάση.

Ένας στους πέντε (16%) δήλωσε μάλιστα ότι προσέχει τις φάσεις της Σελήνης κατά τη σύλληψη, πιστεύοντας πως επηρεάζουν το φύλο του παιδιού. Περισσότεροι γονείς είπαν ότι «ένιωθαν» ή «διαισθάνονταν» το φύλο του μωρού (38%) παρά ότι βασίζονταν σε «συμπτώματα» (31%) για να το μαντέψουν.

Στην πραγματικότητα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει ελάχιστη βάση αλήθειας σε αυτούς τους «προγνωστικούς» δείκτες. Για παράδειγμα, η επιθυμία για γλυκά συνδέεται παραδοσιακά με κορίτσι, όμως τόσο οι μαμάδες αγοριών όσο και οι μαμάδες κοριτσιών εμφάνισαν αυτή την επιθυμία σχεδόν το ίδιο συχνά (29% έναντι 28%).

Αν και πολλοί πιστεύουν ότι η έντονη πρωινή ναυτία σημαίνει ότι περιμένεις κορίτσι, το ένα τέταρτο τόσο των μαμάδων αγοριών όσο και των μαμάδων κοριτσιών δήλωσε πως βίωσε από ήπια έως σοβαρή πρωινή αδιαθεσία. Παράλληλα, παρότι η λαμπερή επιδερμίδα θεωρείται «σημάδι αγοριού», περισσότερες μαμάδες κοριτσιών είπαν ότι είχαν καθαρή, φωτεινή επιδερμίδα (18% έναντι 17%).

Ακόμη, το 14% των μαμάδων αγοριών ανέφερε ότι το μωρό «καθόταν χαμηλά», κάτι που υποτίθεται πως συνδέεται με αγόρι — αλλά και το 12% των μαμάδων κοριτσιών είχε την ίδια εμπειρία.

Μόνο το 10% των μαμάδων κοριτσιών ανέφερε καρδιακούς παλμούς πάνω από 140 bpm, παρότι αυτό θεωρείται ένας από τους πιο «κλασικούς» δείκτες για κορίτσι.

Το 69% μαθαίνει το φύλο του μωρού κατά την εγκυμοσύνη

Παρά τις προλήψεις, το 69% των γονιών δηλώνει ότι θα μάθει το φύλο του μωρού πριν από τη γέννηση, κυρίως για πρακτικούς λόγους: να επιλέξει όνομα, ρούχα και να προετοιμαστεί συναισθηματικά. Το 64% προσπάθησε να το μαντέψει εκ των προτέρων, ενώ οι πατέρες είχαν πιο συχνά δίκιο (70%) από τις μητέρες (63%).

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι σχεδόν ένας στους πέντε γονείς σκοπεύει να οργανώσει πάρτι αποκάλυψης φύλου (gender reveal party), με τους περισσότερους να το θεωρούν «διασκεδαστικό» παρά «cringe» (47% έναντι 31%). Οι περισσότεροι, πάντως, επιλέγουν να μοιραστούν πρώτα τα νέα με τους παππούδες και τις γιαγιάδες, πριν από φίλους ή αδέλφια.

Όπως σημειώνει η Melissa Gonzales, πρόεδρος της Myriad Genetics, «η εγκυμοσύνη είναι γεμάτη άγνωστα και προσμονή — είναι φυσικό οι γονείς να αναζητούν απαντήσεις και σιγουριά. Το να μάθουν το φύλο του μωρού τους νωρίς, τους δίνει ένα κομμάτι γνώσης που μπορούν να εμπιστευτούν».