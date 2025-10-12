Τις αντάλλαξαν κατά λάθος στο μαιευτήριο - Βρήκαν τους βιολογικούς γονείς τους 35 χρόνια μετά

Τριανταπέντε χρόνια μετά επανενώθηκαν με τις βιολογικές οικογένειές τους.

Δύο γυναίκες από την Αυστρία, οι οποίες είχαν ανταλλαγεί κατά λάθος στη γέννησή τους σε νοσοκομείο της πόλης Γκρατς, συναντήθηκαν τελικά 35 χρόνια μετά.

Η Doris Grünwald και η Jessica Baumgartner γεννήθηκαν τον Οκτώβριο του 1990 στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο LKH-Uniklinikum του Γκρατς. Και οι δύο ήρθαν πρόωρα στον κόσμο. Λίγο μετά τη γέννησή τους, τα δύο μωρά ανταλλάχθηκαν κατά λάθος και δόθηκαν στους γονείς της άλλης οικογένειας.

Το 2012, η κ. Grünwald ανακάλυψε ότι δεν ήταν βιολογική κόρη των γονιών της, Evelin και Josef, όταν δώρισε αίμα και διαπίστωσε ότι η ομάδα αίματός της δεν ταίριαζε με εκείνη της μητέρας της.

Η δημόσια τηλεόραση ORF είχε αναδείξει την υπόθεση το 2016, όμως τότε δεν είχε εντοπιστεί η άλλη οικογένεια.

Η συνάντηση των δύο γυναικών

Σύμφωνα με την εκπομπή Thema της ORF, η Jessica Baumgartner μεγάλωσε όχι πολύ μακριά, από τον Herbert και τη Monika Derler. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, έμαθε ότι η ομάδα αίματός της δεν ταίριαζε με των γονιών της και ο γιατρός της την ενημέρωσε για την παλιά υπόθεση των «ανταλλαγμένων μωρών».

Η Jessica επικοινώνησε με τη Doris μέσω Facebook και σύντομα συναντήθηκαν. «Ήταν σαν να γνωρίζω μια αδελφή», είπε η Jessica. «Δεθήκαμε αμέσως», πρόσθεσε η Doris. «Ήταν ένα απερίγραπτα όμορφο συναίσθημα».

Als Babys vertauscht: Mit 22 Jahren erfährt die Steirerin Doris Grünwald durch einen Zufall, dass ihre Eltern nicht ihre biologischen sein können. Die Suche nach der zweiten Familie war aber jahrelang erfolglos – bis jetzt! https://t.co/f20ggV8Y9s pic.twitter.com/gExl3xQbFc — Kronen Zeitung (@krone_at) September 26, 2025

Πρόσφατα, οι δύο οικογένειες συναντήθηκαν κι αυτές, παρουσία τηλεοπτικού συνεργείου της ORF.

Η Monika Derler δήλωσε ότι η πρώτη της αντίδραση όταν έμαθε την αλήθεια ήταν «συναισθηματική αναστάτωση». «Η πρώτη μου σκέψη, όμως, ήταν ότι η Jessica θα είναι πάντα το παιδί μας. Και όταν είδα τη Doris, σκέφτηκα: τι υπέροχο πλάσμα», είπε συγκινημένη.

Από την πλευρά της, η Evelin Grünwald δήλωσε: «Για μένα, η οικογένειά μου απλώς μεγάλωσε - και επιτέλους έχω βεβαιότητα».

«Συγγνώμη» από το νοσοκομείο

Ο διευθυντής λειτουργίας του νοσοκομείου LKH-Uniklinikum, Gebhard Falzberger, δήλωσε ότι «λυπούμαστε βαθιά που έγινε αυτό το λάθος τότε» και ζήτησε συγγνώμη από τις δύο οικογένειες εκ μέρους του νοσοκομείου.

Το 2016, οι Grünwald συμβουλεύτηκαν δικηγόρο, ο οποίος τους πρότεινε να υιοθετήσουν επισήμως τη Doris ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματά της στην κληρονομιά, και πέτυχαν αποζημίωση από το νοσοκομείο, σύμφωνα με το Thema.

Οι Derler ακολουθούν τώρα την ίδια διαδικασία υιοθεσίας και διεκδίκησης αποζημίωσης. Η Jessica παραδέχτηκε ότι νιώθει ανακούφιση που αποκαταστάθηκε η αλήθεια, αλλά και έντονα αντικρουόμενα συναισθήματα.

«Είναι κάτι τεράστιο συναισθηματικά», είπε. «Έχει όμορφες πλευρές, αλλά και πολύ πόνο».