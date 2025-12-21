Σοκ στην Ιταλία: 40χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύντροφό του και έπεσε από την ταράτσα

Μια ακόμη γυναικοκτονία διαπράχθηκε στην Ιταλία σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου προκαλώντας σοκ στη χώρα, καθώς ένας 40χρονος δολοφόνησε τη συνομήλικη σύντροφό του, Άννα Ταλιαφέρι.

Ο δράστης, ο οποίος ονομάζεται Ντιέγκο Ντι Ντομένικο, μαχαίρωσε θανάσιμα τη γυναίκα, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια γνωστού ζαχαροπλαστείου στην κωμόπολη Κάβα Ντέι Τιρένι, της Κάτω Ιταλίας. Στη συνέχεια, ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού στο οποίο συζούσε με το θύμα και έβαλε τέλος στην ζωή του, πέφτοντας στο κενό.

Μαχαίρωσε και τη μητέρα της

Πρόσφατα ο δήμαρχος της Κάβα Ντέι Τιρένι είχε βραβεύσει την άτυχη γυναίκα, μαζί με τα αδέλφια της, για τα πενήντα χρόνια πετυχημένης εμπορικής δραστηριότητας. Πριν από λίγο, ο δήμος ανακοίνωσε ότι, σε ένδειξη πένθους, ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις που θα οργανώνονταν για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Η μητέρα της 40χρονης προσπάθησε να προστατέψει την κόρη της και μαχαιρώθηκε από τον δράστη. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.