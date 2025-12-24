Ισχυρή έκρηξη στην Ιταλία: Φορτηγό με αέριο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο A1 Μιλάνου–Νάπολης, όταν βυτιοφόρο όχημα εξερράγη κοντά στο πρατήριο καυσίμων Teano Ovest ύστερα από σύγκρουση με άλλο φορτηγό.

Το σφοδρό ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 17:00 της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, στην περιοχή της Καζέρτα, μεταξύ Καγιανέλο και Καπούα, κοντά στο πρατήριο καυσίμων Teano Ovest. Συγκεκριμένα, ένα φορτηγό συγκρούστηκε με βυτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο (LPG) με αποτέλεσμα να σημειωθεί πυρκαγιά η οποία οδήγησε σε ισχυρή έκρηξη.

🚨 A gas truck exploded on a highway in Italy — a fireball shot into the sky



A major crash occurred on the Milan–Naples highway. One of the trucks was carrying liquefied gas. The impact was so powerful that it triggered an explosion.



Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις της επαρχίας Καζέρτα, καθώς και από τους σταθμούς Τεάνο, Αβέρσα, Κασίνο. Χάρη στον άμεσο συντονισμό των Αρχών, η περιοχή εκκενώθηκε εγκαίρως πριν από την έκρηξη, η οποία προκάλεσε κρατήρες στο οδόστρωμα.

Κυκλοφοριακή παράλυση

Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας, το εν λόγω τμήμα του αυτοκινητόδρομου A1 έκλεισε και στις δύο κατευθύνσεις. Πυροσβεστική, τροχαία, διασώστες και προσωπικό της Autostrade per l’Italia βρέθηκαν άμεσα στο σημείο.

Το τμήμα της A1 μεταξύ Capua και Caianello με κατεύθυνση προς Ρώμη άνοιξε ξανά λίγο μετά τις 19:00. Αντίθετα, το τμήμα προς Νάπολη παρέμεινε κλειστό για περισσότερη ώρα, λόγω των αναγκαίων επισκευών.

Γύρω στις 21:00. καταγράφηκαν ουρές 6 χιλιομέτρων στην υποχρεωτική έξοδο Caianello προς Νάπολη, καθώς και καθυστερήσεις ίδιου μήκους μεταξύ Santa Maria Capua Vetere και Capua προς Ρώμη.

Μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε η έκρηξη, τα συνεργεία της Autostrade per l’Italia εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση του οδοστρώματος και τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργίας του τμήματος από το πρωί της επόμενης ημέρας.