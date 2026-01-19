Τραγωδία στη Νότια Αφρική - Νεκροί 13 μαθητές μετά από σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Δεκατρείς μαθητές έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με ένα φορτηγό νότια της πόλης του Γιοχάνεσμπουργκ.

Το τραγικό τροχαίο συνέβη το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου 2026 (τοπική ώρα) στο Vanderbijlpark, ανέφερε η τοπική εκπαιδευτική αρχή.



Έντεκα μαθητές πέθαναν επί τόπου, ενώ δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους αργότερα. Δύο άλλοι μαθητές παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το BBC.



Ο οδηγός του μίνι λεωφορείου έπεσε πάνω στο φορτηγό αφού προσπάθησε να προσπεράσει δύο οχήματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Mavela Masondo.



Ο Masondo πρόσθεσε ότι θα κινηθεί διαδικασία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.



Ο οδηγός του μίνι λεωφορείου φέρεται να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, ανέφερε το υπουργείο Παιδείας της επαρχίας Gauteng, ενώ οι λεπτομέρειες για το τι συνέβη στον οδηγό του φορτηγού είναι «ασαφείς».



Οι θανατηφόρες τροχαίες συγκρούσεις είναι συχνές στη Νότια Αφρική, λόγω παραγόντων όπως η υπερβολική ταχύτητα, η απερίσκεπτη οδήγηση και τα κακώς συντηρημένα οχήματα.



Το 2025, 11.418 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα - περίπου 6% λιγότεροι από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα, αλλά εξακολουθούν να ισοδυναμούν με κατά μέσο όρο 31 θανάτους την ημέρα.



Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Cyril Ramaphosa χαρακτήρισε το δυστύχημα της Δευτέρας «οδυνηρό».



«Τα παιδιά μας είναι τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του έθνους και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε - από την τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας έως την ποιότητα των παρόχων υπηρεσιών που έχουν οριστεί για τη μεταφορά μαθητών - για να προστατεύσουμε τους μαθητές», πρόσθεσε ο πρόεδρος.