Απίστευτο: Γονείς θρηνούσαν τον γιο τους μετά από τροχαίο ενώ ήταν ζωντανός από λάθος της αστυνομίας

Σε ένα τραγικό ατόπημα υπέπεσε η αστυνομία σε πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς ενημέρωσε λάθος οικογένεια ότι ο έφηβος γιος τους είχε σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα.

Η γκάφα προκλήθηκε καθώς κατά τη διάρκεια βάρδιας, οι αστυνομικοί μπέρδεψαν τις ταυτότητες των ατόμων που είχαν εμπλακεί στο σοβαρό δυστύχημα με αποτέλεσμα να ενημερωθούν... οι λάθος άνθρωποι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου, όταν αστυνομικοί του Τμήματος στο Νότιο Γιορκσάιρ (SYP) κάλεσαν την οικογένεια του 17χρονου Τρέβορ Γουίν για να τους ανακοινώσει ότι ο γιος τους είχε δυστυχώς χάσει τη ζωή του μετά από σφοδρή σύγκρουση με άλλο όχημα.

1 μήνα μετά αποκαλύφθηκε η γκάφα...

Σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ωστόσο, το SYP επιβεβαίωσε ότι τελικά, θύμα του τροχαίου δυστυχήματος ήτα... ο 18χρονος Τζόσουα Τζόνσον μαζί με ένα 17χρονο κορίτσι, ενώ ο Γουίν νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου της περιοχής.

«Την Κυριακή, ήρθαν στο φως πληροφορίες που οδήγησαν τώρα σε περαιτέρω επίσημες διαδικασίες ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της ιατροδικαστικής εξέτασης», αναφέρει εν μέρει η ανακοίνωση. «Αυτό επιβεβαίωσε ότι ο Τρέβορ Γουίν είναι, στην πραγματικότητα, ο άνδρας που νοσηλεύεται και ο Τζόσουα Τζόνσον δυστυχώς απεβίωσε».

«Στις οικογένειες και στο επιζών θύμα, Τρέβορ, θα προσφερθεί υποστήριξη από εξειδικευμένους αξιωματικούς και πρόσθετες εξειδικευμένες υπηρεσίες», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το λάθος αποκαλύφθηκε αφού ο Γουίν ξύπνησε στο νοσοκομείο και είπε το όνομά του, σύμφωνα με το Sky News.

Σε δήλωσή του, ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας του SYP, Κόλιν ΜακΦάρλαν, δήλωσε «Αυτό προφανώς αποτελεί τεράστιο σοκ για όλους και αναγνωρίζουμε το πρόσθετο τραύμα που μπορεί να προκαλέσει. Υποστηρίζουμε τον Τρέβορ και όλες τις οικογένειες σε αυτή την κατάσταση και έχουμε προσλάβει εξειδικευμένους φορείς για να βοηθήσουν στην παροχή αυτής της υποστήριξης».