Πέθανε ο πρώην πράκτορας της CIA που πούλησε μυστικά στους Σοβιετικούς τη δεκαετία του 1980

Σε ηλικία 84 ετών πέθανε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου ένας από τους πλέον γνωστούς πράκτορες της CIA που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για εσχάτη προδοσία αφού κατηγορήθηκε ότι πραγματοποίησε κατασκοπεία επ’ ωφελεία της Μόσχας.

Ο Όλντριχ Έιμς, πράκτορας της αμερικανικής αντικατασκοπίας επί τουλάχιστον 30 χρόνια, είχε καταδικαστεί το 1994 καθώς φέρεται να πούλησε, έναντι 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων και πλέον, πληροφορίες στην τότε σοβιετική ένωση.

Aldrich Ames, the former CIA agent turned Russian asset, died in a federal prison in Maryland, according to a Bureau of Prisons spokesperson. He was 84 years old.



Read more: https://t.co/wxqYOqBIhS pic.twitter.com/VOrVa556jF — ABC News (@ABC) January 7, 2026

Μαζί με τη σύζυγό του Ροσάριο, φέρεται να διαβίβαζε πληροφορίες στους σοβιετικούς από το 1985. Η πολυτελής ζωή του ζευγαριού την εποχή είχε προκαλέσει υποψίες. Οι Έιμς κυκλοφορούσαν με ακριβό αυτοκίνητο Jaguar, διέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία, δαπανούσαν κάπου 50.000 δολάρια τον χρόνο μέσω πιστωτικών καρτών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που είχε γνωστοποιήσει τότε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, η προδοσία του είχε θέσει σε κίνδυνο δεκάδες μυστικές επιχειρήσεις κι είχε στοιχίσει τη ζωή δέκα και πλέον διπλών πρακτόρων, που εργάζονταν για λογαριασμό των Αμερικανών.

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση του

Ο Έιμς διοχέτευε ψευδή στοιχεία στα στελέχη της CIA με αποτέλεσμα οι τότε Αμερικανοί πρόεδροι (Ρόναλντ Ρέιγκαν και Τζορτζ Χέρμπερτ Ουόκερ Μπους) καθώς και άλλους αξιωματούχους να γνωρίζουν εσφαλμένες πληροφορίες ιδίως για τις σοβιετικές στρατιωτικές δυνατότητες και άλλα ζητήματα στρατηγικής σημασίας.

Η άσκηση δίωξης σε βάρος του κατασκόπου είχαν πυροδοτήσει εντάσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα, ενώ η πολιτική φιλελευθεροποίησης που βαφτίστηκε «περεστρόικα» (ανασχηματισμός) του πρώην προέδρου της πάλαι ποτέ ΕΣΣΔ, του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, έδινε τη θέση της στη «γκλάσνοστ» (διαφάνεια) και το άνοιγμα στη Δύση επί Μπόρις Γέλτσιν, του πρώτου μετασοβιετικού ηγέτη της Ρωσίας.

Ο διευθυντής της CIA την εποχή Τζέιμς Γούλσι είχε παραιτηθεί εξαιτίας του σκανδάλου, αφού αρνήθηκε να καθαιρέσει ή να στερήσει βαθμούς σε συνεργάτες του στην υπηρεσία.

Ο διάδοχός του Τζον Ντόιτς επέβλεψε κατόπιν επανίδρυση της CIA, στο πλαίσιο της οποίας υπήρξαν εκκαθαρίσεις, συλλήψεις και ασκήσεις ποινικών διώξεων.