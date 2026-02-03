Γαλλία: Μαθητής γυμνασίου μαχαίρωσε 60χρονη καθηγήτρια - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρά τραυματίστηκε σήμερα, Τρίτη (3/2) μια 60χρονη καθηγήτρια, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από μαθητή της μέσα στην αίθουσα σχολείου στην πόλη Σαναρί-συρ-Μερ, στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Τουλόν, η καθηγήτρια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:00 (τοπική ώρα), όταν μαθητής της Γ’ τάξης Γυμνασίου, ηλικίας 14 ετών, της επιτέθηκε και τη μαχαίρωσε τρεις ή τέσσερις φορές εντός της σχολικής αίθουσας.

Όπως μετέδωσε το δίκτυο BFM TV, επικαλούμενο τον νομάρχη του διαμερίσματος Βαρ, η ζωή της 60χρονης βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο εισαγγελέας της περιοχής διευκρίνισε ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το περιστατικό συνδέεται με θρησκευτικά ή πολιτικά κίνητρα.

Στο σημείο μεταβαίνει ο υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας, Εντουάρ Ζεφρέ, ο οποίος σε δήλωσή του ανέφερε: «Οι σκέψεις μου πηγαίνουν αμέσως στο θύμα, στην οικογένειά του και σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, της οποίας τη βαθιά θλίψη συμμερίζομαι». Για το αιματηρό περιστατικό ενημερώθηκε και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ