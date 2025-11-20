Εννιάχρονος μαθητής ακρωτηριάστηκε μετά από ακραίο bullying σε σχολείο στην Πορτογαλία

Αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση ότι ένα 9χρονο παιδί από τη Βραζιλία έχασε τα δάχτυλά του από επίθεση συμμαθητών του σε σχολείο στην Πορτογαλία. Τώρα, 27 δικηγόροι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να εκπροσωπήσουν το θύμα, σε μια υπόθεση ακραίου εκφοβισμού, μέσα στο δημοτικό σχολείο Fonte Coberta στο Cinfães, στην περιοχή Viseu.

Ο μαθητής παγιδεύτηκε στο μπάνιο από δύο συμμαθητές του, οι οποίοι έκλεισαν την πόρτα και του ακρωτηρίασαν τα δάχτυλα. Αδυνατώντας να καλέσει βοήθεια κι έχοντας χάσει πολύ αίμα, αναγκάστηκε να συρθεί κάτω από την πόρτα, σύμφωνα με τη μητέρα του, Nivia Estevam.



Η Estevam δήλωσε στο βραζιλιάνικο περιοδικό Crescer ότι ο γιος της είχε υποστεί κι άλλες επιθέσεις στο παρελθόν, όπως κλωτσιές, στραγγαλισμό και τραβήγματα μαλλιών από συμμαθητές του, πριν από το σοκαριστικό περιστατικό του Νοεμβρίου.

Το παιδί υποβλήθηκε σε τρίωρη χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο São João του Πόρτο και τώρα χρειάζεται παυσίπονα και αντιβιοτικά κάθε 12 ώρες. Παίρνει υπνωτικά χάπια λόγω του ψυχολογικού τραύματος και κλαίει κάθε βράδυ καθώς ξαναζεί την επίθεση, είπε η μητέρα του.

«Κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι καλά, γιατί τον αφήνω να χρησιμοποιεί το κινητό του και να βλέπει τηλεόραση, αλλά όταν έρχεται η ώρα για ύπνο, ξαναζεί τα γεγονότα της 10ης (Νοεμβρίου)».

Συγκροτήθηκε νομική ομάδα

Η δικηγόρος Ana Paula Filomeno, που ηγείται της αστικής υπόθεσης, δήλωσε στο Euronews ότι η νομική ομάδα χωρίζεται σε τομείς αστικής, ποινικής και ψυχολογικής υποστήριξης.



Πρόσθεσε ότι οι ερευνητές εξετάζουν αν η ξενοφοβία έπαιξε κάποιο ρόλο, αν και τόνισε ότι η προέλευση της επίθεσης ήταν «άσχετη» δεδομένης της σοβαρής βλάβης που προκλήθηκε. «Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στα σχολεία της Πορτογαλίας, δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση», τόνισε.

Η δικηγόρος επέκρινε τις Αρχές για την αποτυχία τους να προστατεύσουν τα παιδιά, υποστηρίζοντας ότι το κράτος και το σχολείο δεν ανταποκρίθηκαν στο καθήκον τους να τα φροντίζουν.



«Δεν μπορεί να υπάρχει ένα μη ασφαλές περιβάλλον όπου αναγκάζεσαι να αφήνεις το παιδί σου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Estevam καταδίκασε επίσης το προσωπικό του σχολείου για τον καθαρισμό του τόπου του συμβάντος πριν από την άφιξη των Αρχών, λέγοντας ότι το σχολείο αντιμετώπισε την επίθεση «σαν μια φάρσα που πήγε στραβά».

Αύξηση της βίας μεταξύ των νέων

Η ψυχολόγος Melanie Tavares δήλωσε στο Euronews ότι οι περιπτώσεις εκφοβισμού αυξάνονται μεταξύ των μικρότερων παιδιών, με επίσημα στοιχεία να δείχνουν ότι οι περιπτώσεις βίας μεταξύ μαθητών αυξήθηκαν από 4.620 το 2020-2021 σε 7.804 το 2024-2025.



«Τα παιδιά έχουν μεγάλη δυσκολία να διαχειριστούν και να ελέγξουν τις πιο επιθετικές τους παρορμήσεις», εξήγησε η Tavares. Απέδωσε την τάση αυτή στους όλο και πιο «απάνθρωπους» σχολικούς χώρους, όπου τα παιδιά έχουν περιορισμένες δυνατότητες για σωστό παιχνίδι.

Τα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν απροθυμία να πάνε στο σχολείο, ψυχοσωματικές ασθένειες που εμφανίζονται τις Κυριακές το βράδυ, αλλαγές στον ύπνο και ανεξήγητους τραυματισμούς.

