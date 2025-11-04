Βρετανία: 15χρονος αυτοκτόνησε μέσα στο αγρόκτημα της οικογένειάς του - Δεχόταν συστηματικά bullying

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία η είδηση του θανάτου του 15χρονου Τζακ Άλοτ (Jack Allot), ο οποίος βρέθηκε νεκρός από τους γονείς του στο οικογενειακό αγρόκτημα στο Μπάρνσλυ τον περασμένο Ιανουάριο. Το αγόρι, σύμφωνα με τις αρχές, έβαλε τέλος στη ζωή του ύστερα από εβδομάδες ψυχολογικής πίεσης και βασανιστηρίων (bullying) που φέρεται να δεχόταν από συνομήλικούς του.

Η οικογένεια του Τζακ διατηρεί φάρμα στην περιοχή και εκεί ο έφηβος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Σύμφωνα με την Daily Mail, η έρευνα που ολοκληρώθηκε πρόσφατα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 15χρονος έδωσε τέλος στη ζωή μη μπορώντας να διαχειριστεί το bullying που δεχόταν από ομάδα μαθητών στο σχολείο του.

Μάλιστα λίγες ημέρες πριν την αυτοκτονία, ο 15χρονος είχε πει στη μητέρα του, Σάρα Ρίτσαρντσον, ότι τον «ενοχλούσαν οι «υποτιθέμενοι φίλοι του στο γυμνάσιο». Η ίδια δήλωσε στο δικαστήριο του Σέφιλντ ότι ο Τζακ είχε γίνει στόχος «επειδή ήταν πολύ καλός». Είπε επίσης πως εντόπισε και σημείωμα που είχε αφήσει ο 15χρονος με αποτέλεσμα να καταλάβει από τότε τι είχε συμβεί.

Young farmer, 15, took his own life after 'so-called friends bullied him', inquest hears https://t.co/dmSvtbZVZc — Daily Mail (@DailyMail) November 4, 2025

«Ήταν ένα τόσο χαρούμενο, καλό, στοργικό και γενναιόδωρο αγόρι. Ήταν τόσο καλός και ακριβώς επειδή ήταν τόσο καλός, έγινε στόχος. Ήταν όμορφος, ευαίσθητος, γενναιόδωρος. Αγαπούσε τα ζώα του. Ήταν ο νούμερο ένα μου» είπε η είπε η Σάρα στις Αρχές.

Μετά το τραγικό περιστατικό η ομάδα Tractor Lads Around Penistone συγκεντρώνει χρήματα για το «Bee Kind for Honey», ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για την πρόληψη της αυτοκτονίας των νέων στο Μπάρνσλυ, κάνοντας μια χριστουγεννιάτικη διαδρομή με τρακτέρ μέσα στον Νοέμβριο.

«Αν καταφέρουμε να αποτρέψουμε μια οικογένεια από το να περάσει αυτό που πέρασε η οικογένεια του Τζακ, θα έχουμε επιτύχει αυτό που θέλουμε», δήλωσε ο Άντι Λούκας, μέλος της ομάδας Tractor Lads Around Penistone.