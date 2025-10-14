Σοκ στη Γαλλία: 9χρονη βρέθηκε κρεμασμένη στο δωμάτιό της - Δεχόταν συστηματικά bullying στο σχολείο

Μια τραγική απόφαση έλαβε ένα κοριτσάκι μόλις εννέα ετών, το οποίο δεχόταν bullying από τους συμμαθητές της.

Όλα συνέβησαν στο Σαργκεμιέν της βορειοανατολικής Γαλλίας το Σάββατο, όταν η 9χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της.

Το 9χρονο κοριτσάκι φαίνεται πως έβαλε τέλος στη ζωή του, καθώς βρέθηκε κρεμασμένη στο δωμάτιό της. Σύμφωνα με την αστυνομία, επρόκειτο για «εκούσια πράξη» του μικρού κοριτσιού. Τραγική λεπτομέρεια το σημείωμα που είχε αφήσει στους γονείς της.

Η μικρή Σάρα δεχόταν συστηματικά bullying από τους συμμαθητές της στο σχολείο εξαιτίας της εμφάνισή της. Μάλιστα, η μητέρα της δήλωσε ότι οι συμμαθητές της στο δημοτικό την αποκαλούσαν «χοντρή» και την κορόιδευαν, με αποτέλεσμα και η ίδια να έχει αναφέρει προηγουμένως ότι σκεφτόταν να βάλει τέλος στη ζωή της.

«Στο μάθημα γελούσε, ήταν λίγο χαρούμενη, αλλά κάποιες φορές άλλα παιδιά την έβριζαν», ανέφερε ένας συμμαθητής της.

Μία από τις στενότερες φίλες της αποκάλυψε ότι μια ομάδα επτά παιδιών εκφόβιζαν τη Σάρα στο σχολείο. Περιγράφοντας όσα της έλεγαν, ανέφερε ότι την αποκαλούσαν «χοντρή, άσχημη και ηλίθια». «Μου έλεγε κάθε μέρα ότι είχε κουραστεί, ότι δεν άντεχε άλλο», σημείωσε η φίλη της 9χρονης.

Σε σοκ η Γαλλία

Η είδηση του θανάτου της 9χρονης έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη Γαλλία. Το πρωί της Δευτέρας (13/10) λευκά τριαντάφυλλα στόλιζαν τα κάγκελα του σχολείου που πήγαινε η Σάρα, σημειώνει η Daily Mail.

Την λύπη του εξέφρασε και ο δήμαρχος του Σαργκεμιέν, Μαρκ Ζινγκράφ, αναφέροντας: «Σε αυτές τις τρομερά οδυνηρές ώρες, οι πιο ειλικρινείς σκέψεις μου απευθύνονται στην οικογένειά της, στα αγαπημένα της πρόσωπα και σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα. Είμαστε όλοι βαθιά λυπημένοι».

Ακόμη και ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ σχολίασε το περιστατικό. «Ο εκφοβισμός είναι μάστιγα, μια αργή δηλητηρίαση που διαβρώνει την αυτοπεποίθηση και μπορεί να οδηγήσει στα χειρότερα», έγραψε χαρακτηριστικά.