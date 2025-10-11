«Με έδειραν για μια λάθος πάσα στο μπάσκετ»: Ξυλοδαρμός σοκ σε σχολείο της Αθήνας

Ένα νέο αδιανόητο περιστατικό bullying σημειώθηκε σε προαύλιο σχολείου στην Αθήνα, με θύμα ξυλοδαρμού έναν 14χρονο μαθητή.

Ο 14χρονος ξυλοκοπήθηκε από επτά συνομήλικούς του στο προαύλιο του γυμνασίου όπου φοιτούν, καθώς του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν άγρια στο πρόσωπο με αφορμή μια λάθος πάσα στο μπάσκετ, σύμφωνα με το Star, όπου μίλησε ο ανήλικος.

«Ήταν εφτά κι εγώ μόνος μου. Με χτύπησαν στο κεφάλι και κάτω από τα μάτια μου. Το μόνο που τους είπα ήταν: “μη με κοροϊδεύετε για ένα λάθος που έκανα”».

Οι καθηγητές ήταν παρόντες την ώρα του περιστατικού, αλλά οι περισσότεροι βρίσκονταν πιο μακριά από το σημείο, ενώ μόνο ο γυμναστής του σχολείου κατάφερε να ακινητοποιήσει έναν από τους επτά επιτιθέμενους νεαρούς. Μία καθηγήτρια βοήθησε επίσης, συγκρατώντας τον 14χρονο που δέχτηκε την άγρια επίθεση.

Μήνυση από τους γονείς

Από την πλευρά τους, οι γονείς του 14χρονου αποφάσισαν να καταθέσουν μήνυση, ενώ το παιδί υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων — χειρουργό, νευροχειρουργό, ΩΡΛ και οφθαλμίατρο — λόγω των σοβαρών τραυμάτων στο κεφάλι.

Η μητέρα του περιέγραψε το περιστατικό λέγοντας: «Πήγαμε στην αστυνομία και κάναμε μήνυση. Τον είδαν γιατροί, έκανε ακτινογραφίες και υπέρηχους… όλα αυτά γιατί τα τραύματα ήταν πολύ επικίνδυνα».

Ο πατέρας του μαθητή πρόσθεσε: «Θέλω να γίνει κάτι για να υπάρχει ασφάλεια και να μην τρώνε ξύλο χωρίς λόγο. Και μάλιστα μέσα στο σχολείο».

Είχαν δείρει και τον αδελφό του

Μάλιστα, όπως έγινε πριν από έναν χρόνο, οι ίδιοι μαθητές είχαν ξυλοκοπήσει τον αδελφό του 14χρονου. Η ίδια ομάδα μαθητών είχε επιτεθεί και στον αδελφό του 14χρονου, προκαλώντας τραυματισμούς στο πρόσωπο του και αναγκάζοντας το παιδί να χάσει σχεδόν μία εβδομάδα μαθήματα.