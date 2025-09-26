Άγριο ξύλο σε διάδρομο σχολείου στο Ηράκλειο: 12χρονος τραυματίστηκε στο μάτι μετά από καβγά

Ανησυχία προκαλούν τα αυξανόμενα κρούσματα βίας ανάμεσα σε ανηλίκους από τη στιγμή που άνοιξαν ξανά τα σχολεία στις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Αυτή τη φορά, το πρωί της Πέμπτης 25/09 σε γυμνάσιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο, τουλάχιστον δυο μαθητές της Α' Γυμνασίου ηλικίας 12 ετών πιάστηκαν στα χέρια μετατρέποντας τον διάδρομο έξω από τις σχολικές αίθουσες κυριολεκτικά σε «ρινγκ».

Όπως περιγράφει στο Cretalive ο διευθυντής του σχολείου οι δυο ανήλικοι μαθητές έμπλεξαν σε καυγά με αποτέλεσμα ο ένας να καταλήξει στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Όπως αναφέρεται, η άγρια συμπλοκή ξεκίνησε αρχικά όταν τα παιδιά λογομάχησαν, όμως, τα αίματα δεν άργησαν να «ανάψουν» και στη συνέχεια προσπάθησαν να λύσουν τις διαφορές τους με τα χέρια. Μόλις ο διευθυντής του σχολείου αντιλήφθηκε το περιστατικό ενημέρωσε τη μητέρα του παιδιού που τραυματίστηκε και στη συνέχεια συνόδευσε τον συνόδευσε στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας.

Αμέσως οι γιατροί έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον ανήλικο με τη γιατρό του Κ.Υ. να εκτιμά ότι χρειάζεται να μεταβεί σε δημόσιο νοσοκομείο για την ακριβή διάγνωση.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι διαδικασίες και το παιδί μεταφέρθηκε σε Γενικό Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι είχε δεχτεί ισχυρό χτύπημα λίγο κάτω από το μάτι με αποτέλεσμα να του προκληθεί αιμάτωμα στη ζυγωματική περιοχή.

Ο άλλος μαθητής που ενεπλάκη στη διένεξη δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Έπεσαν αποβολές

Ο διευθυντής του σχολείου αναφέρει πως τα παιδιά πέρασαν τις κόκκινες γραμμές, προφανώς λόγω ηλικίας με αποτέλεσμα να δώσει διήμερη αποβολή.

«Είναι ένα σοβαρό και απαράδεκτο περιστατικό», σημείωσε. Στο ένα παιδί επιβλήθηκε διήμερη αποβολή ενώ ο άλλος μαθητής είναι καλά στην υγεία του αλλά παραμένει στο σπίτι».