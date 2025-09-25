Άλλο ένα περιστατικό βίας ανηλίκων: 13χρονος μαθητής δέχτηκε επίθεση στην Πεντέλη

Άλλο ένα περιστατικό βίας ανηλίκων καταγράφηκε την Τετάρτη, αυτή τη φορά στην Πεντέλη.

Ένας 13χρονος μαθητής δέχτηκε επίθεση από μια ομάδα ανηλίκων, όπως κατήγγειλε.

Το εν λόγω περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9) στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Παναγούλη.

Με ελαφρά τραύματα ο μαθητής

Πληροφορίες κάνουν λόγο για 4-5 ανήλικους που επιτέθηκαν στον 13χρονο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν ελαφρά τραύματα στο χέρι.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Πεντέλης, απ’ όπου τον παρέλαβε ο πατέρας του.