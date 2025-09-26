Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας ανηλίκων: Επίθεση σε 17χρονο με σκουπόξυλο μέσα στο σχολείο

Άλλο ένα περιστατικό βία μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Κυψέλη και μέσα σε σχολείο.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη το πρωί, γύρω στις 11:15, ένας 17χρονος δέχτηκε επίθεση από τρεις συμμαθητές του με σκουπόξυλο, μέσα στο προαύλιο του Λυκείου. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, οι τόνοι μεταξύ των μαθητών ανέβηκαν με αφορμή ένα προσωπικό ζήτημα.

Επέμβαση των καθηγητών

Εκείνη την στιγμή επενέβησαν οι καθηγητές, με τον διευθυντή του Λυκείου να καλεί την Αστυνομία. Οι τρεις ανήλικοι δράστες συνελήφθησαν.

Ευτυχώς, ο τραυματισμός του 17χρονου είναι ελαφρύς με κάποιες αμυχές στο χέρι. Για το λόγο αυτό δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Α’ Αθήνας και αναμένεται να διαταχθεί ΕΔΕ. Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο σχημάτισε δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμου προσώπου. Οι τρεις νεαροί οδηγούνται αυτή την ώρα στο αυτόφωρο.