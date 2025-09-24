Emma Mason:Η τραγική μητέρα της 15χρονης Tilly που αυτοκτόνησε μετά από άγριο bullying στο διαδίκτυο

Το ανησυχητικό φαινόμενο των σοβαρών επιπτώσεων που μπορεί να έχει η εμπλοκή των νέων με το διαδίκτυο, φέρνει στην επιφάνεια η ομιλία της Emma Mason στην εκδήλωση «Προστατεύοντας τα Παιδιά στην Ψηφιακή Εποχή», η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και στην οποία συμμετείχε, με ομιλία του, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Emma Mason είναι η μητέρα της 15χρονης μαθήτριας Matilda «Tilly» Rosewarne στο Bathrust της Αυστραλίας, οποία έδωσε τέλος στη ζωή της τον Φεβρουάριο του 2022, μετά από άγριο bullying που υπέστη από κοντά αλλά και μέσω διαδικτύου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την Emma Mason. Φωτό: Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Ένα παρατεταμένο βασανιστήριο

Η αυστραλιανή Daily Telegraph περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε η 15χρονη κοπέλα, μέσα από τα λόγια της μητέρας της.

Η Emma Mason θυμάται την Tilly ως ένα «εκ φύσεως ευγενικό, ζωηρό παιδί», που πέθανε μετά από «χίλιες μαχαιριές» που δέχτηκε στη σύντομη ζωή της. Ωστόσο, σύντομα το χαμόγελο ξεκίνησε να σβήνει από το πρόσωπο της Tilly.

«Ξεκίνησε με bullying και εξερράγη μέσα από τα social media, με την δύναμη και την ταχύτητα μέσω των οποίων μπορούν να μεταδοθούν πληροφορίες μεταξύ των παιδιών», τόνισε η Emma Mason.

«Αυτός είναι ο τρόπος που η βλάβη μπορεί να κατανεμηθεί καταστροφικά μεταξύ των ανθρώπων», πρόσθεσε.

Το bullying που βίωνε η μικρή Tilly ξεκίνησε από το δημοτικό, με το κορίτσι να αποκλείεται από πάρτι και εκδηλώσεις. Στη συνέχεια όμως η κατάσταση έγινε χειρότερη στο διαδίκτυο, με την 15χρονη να δέχεται συνεχώς μηνύματα με εκφοβιστικό περιεχόμενο και προτροπές αυτοκτονίας.

Το τελικό χτύπημα

Μεταξύ των βασανιστηρίων που είχε υποστεί η Tilly, ήταν η κυκλοφορία μίας κατασκευασμένης «γυμνής» εικόνας της ανήλικης, η οποία κοινοποιήθηκε στο Snapchat.

Στην αρχή «το είχαν δει 100 άτομα», ανέφερε η μητέρα της Tilly. «Μία ώρα μετά, ήταν πολύ παραπάνω από 1000 άτομα αυτά που το είχαν δει, όταν το συνειδητοποιήσαμε», είπε η Emma Mason.

«Η βλάβη ήταν πραγματική. Ήταν άμεση. Ήταν παντού», τόνισε.

Μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η Tilly έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομεία. Ακολούθησαν άλλες 11 απόπειρες αυτοκτονίας. Τη 12η φορά, η 15χρονη έδωσε τέλος στη ζωή της.

Όπως σημείωσε η Emma Mason, όταν εμφανίστηκε η fake φωτογραφία, υποβλήθηκε καταγγελία αλλά οι Αρχές υποστήριξαν ότι ήταν «πολύ, πολύ δύσκολο» να πάρουν πληροφορίες από το Snapchat σχετικά με το ποιος κοινοποίησε την κακοποιητική αυτή εικόνα. «Αυτό συνέβη ακόμη και όταν είχαν στοιχεία για το ποιος το έστειλε», επισήμανε η Emma Mason.

Στον αγώνα για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του διαδικτύου

Μετά τον τραγικό θάνατο της Tilly, η Emma Mason ξεκίνησε να αγωνίζεται για την προστασία των παιδιών από το διαδικτυακό bullying.

Μαζί με άλλους γονείς και συγγενείς παιδιών που επίσης αυτοκτόνησαν ως αποτέλεσμα της κακοποίησης που δέχονταν διαδικτυακά, η Emma Mason ένωσε τη φωνή της για να αυξηθεί η επιτρεπόμενη ηλικία πρόσβασης των παιδιών στα social media.

«Το θέμα είναι η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ηλικία κατά την οποία είναι κατάλληλο να γίνει αυτό», υπογράμμισε η Emma Mason.

Φωτό: IMAGO / AAP

«Το θέμα είναι (επίσης) η παρακολούθηση των γονέων για το τι κάνουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο και αυτό είναι πραγματικά δύσκολο», είπε.

Όπως δήλωσε, οι εταιρείες των social media θα πρέπει επίσης να υποχρεωθούν να δίνουν πιο γρήγορα πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες στις Αρχές. Όπως εξήγησε, η σημερινή διαδικασία είναι πολύ αργή.

Απηύθυνε ακόμα έκκληση ώστε οι εταιρείες των κοινωνικών δικτύων να υποχρεώνονται να κοινοποιούν γρήγορα λεπτομέρειες, σχετικά με τα usernames των χρηστών στις Aρχές.

«Let Them Be Kids»

Μαζί με άλλους γονείς, η Emma Mason «τρέχει» την εκστρατεία «Let Them Be Kids», με κεντρικό αίτημα τον απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο για παιδιά κάτω των 16 ετών.

H απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι την ηλικία των 16 ετών «σίγουρα» θα βοηθούσε στην ασφάλεια των παιδιών, εφόσον αυτό ήταν εφαρμόσιμο, τόνισε η Emma Mason.

«Πιστεύω σίγουρα ότι (θα έπρεπε) να αυξήσουμε την ηλικία, αλλά πρέπει να υπάρχει σύνδεσμος με έναν ενήλικα που να επιβεβαιώνει την ηλικία του ατόμου», είπε.