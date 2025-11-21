Τραγωδία στον Πειραιά: 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε με τροφή σε σχολείο - Στο Τμήμα ο διευθυντής
Άμεσα το 13χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τραγικό θάνατο βρήκε μία 13χρονη μαθήτρια σε σχολείο του Πειραιά. Το συμβάν έγινε στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Πειραιά, όπου το κορίτσι πνίγηκε με την τροφή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι -που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα- έτρωγε το δεκατιανό του, όταν η τροφή στάθηκε στον οισοφάγο του. Άμεσα δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ έγινε και ΚΑΡΠΑ. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κλήθηκε, παρέλαβε το κορίτσι χωρίς τις αισθήσεις του.
Η 13χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο Τμήμα Ασφάλειας Νίκαιας έχουν προσαχθεί ο διευθυντής και ένας εκπαιδευτικός του σχολείου, ενώ την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Υγείας.
Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε για το συμβάν στις 10.20 το πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2025.