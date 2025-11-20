Θρήνος στο Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που είχε καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ

Τραγικός επίλογος στην υπόθεση του 22χρονου που είχε καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ στο Κορωπί και έδινε μάχη για τη ζωή του εδώ και 7 ημέρες στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».



Σύμφωνα με την πρώην πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, που μίλησε στο Action 24, ο νεαρός από τις πρώτες ώρες είχε υποστεί μη αναστρέψιμες βλάβες σε ζωτικά όργανα και οι γονείς του είχαν ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή για την κρισιμότητα της κατάστασης.

Έμεινε χωρίς οξυγόνο 2 λεπτά, καθώς το μπέργκερ του έφραξε τους αεραγωγούς προκαλώντας του αρχικά δύσπνοια και πόνο. Λόγω του φόβου του, φίλοι του ανέφεραν πως ο φοιτητής έπαθε κρίση πανικού και λίγο μετά κατέρρευσε μέσα στο εστιατόριο όπου έτρωγαν.



Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον φοιτητή στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς επήλθε ο θάνατος.

«Δεν ήταν challenge, το είχε ξανακάνει»

Αν και αρχικά η είδηση ήταν ότι ο νεαρός προχώρησε σε αυτή την κίνηση στο πλαίσιο ενός challenge, ένας φίλος του έδωσε άλλη οπτική σημειώνοντας ότι ήταν κάτι που είχε κάνει και στο παρελθόν.



Μιλώντας στο Mega, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι κάτι που το έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Να το βάλει όλο με μια μπουκιά. Δεν υπήρξε ούτε challenge, ούτε τίποτα, ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο. Απλά λέει «να, δες». Άμα θέλετε να το πείτε κάπως, θα το πείτε πλάκα».