Αγωνία για τον 22χρονο που πνίγηκε με μπέργκερ: «Χτυπούσε την πλάτη του στον τοίχο» λένε μάρτυρες

Στιγμές αγωνίας βιώνει η οικογένεια του 22χρονου που πνίγηκε με μπέργκερ στην Μεταμόρφωση την ώρα που βρισκόταν με την παρέα του σε επιχείρηση της περιοχής. Η ασφυξία που προκλήθηκε από το φράξιμο του οισοφάγου έχει προκαλέσει σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα μεταξύ αυτών στον εγκέφαλο και στα νεφρά, καθώς ο νεαρός έμεινε χωρίς οξυγόνο για αρκετά λεπτά με τους γιατρούς να παραμένουν επιφυλακτικοί για την πορεία της υγείας του.

Το ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο και οι διασώστες ξεκίνησαν αμέσως ΚΑΡΠΑ. Κατάφεραν να επαναφέρουν τον 22χρονο και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και διασωληνώθηκε.

«Δυστυχώς η κατάσταση του δεν είναι καλή. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κάνουν ότι μπορούν στη ΜΕΘ όμως η εγκεφαλική υποξία, δηλαδή ή ωρα που έμεινε χωρίς οξυγόνο ο εγκέφαλος έχει βλάψει ζωτικά όργανα. Μακάρι το παιδί να γίνει το θαύμα και να τα καταφέρει» ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακος το πρωί του Σαββάτου στο OPEN.

Ο κ. Γιαννάκος προχώρησε και σε μια ιδιαίτερα αυστηρή προειδοποίηση για τέτοιου είδους επικίνδυνες «δοκιμασίες» στις οποίες ενίοτε παρασύρονται νέοι άνθρωποι: «Βλέπουμε παιδιά να προσπαθούν να καταπιούν ολόκληρα κομμάτια πίτσας ή μπέργκερ. Αυτό δεν είναι ανοησία, είναι αυτοκτονία. Ο οργανισμός έχει συγκεκριμένες δυνατότητες, η τραχεία, ο αεραγωγός έχουν συγκεκριμένη χωρητικότητα. Δεν μπορεί να χωρέσει ένα μπέργκερ αμάσητο. Αυτή η δοκιμασία, για να κερδίσουν ένα στοίχημα, ένα like, δεν είναι απερισκεψία, είναι καθαρή αυτοκτονία».

Διαψεύδει τα περί challenge o πατέρας - Ναυαγοσώστης έδωσε τις πρώτες βοήθειες

Αν και αρχικά η είδηση ήταν ότι ο νεαρός προχώρησε σε αυτή την κίνηση στο πλαίσιο ενός challenge, ο πατέρας του αλλά και φίλοι του το διαψεύδουν. Μάλιστα ο πατέρας μέσω της Ματίνας Παγώνη ζήτησε να μην κατηγορηθούν οι φίλοι του παιδιού του που ήταν μαζί του την ώρα του τραγικού περιστατικού.

Όπως περιγράφουν φίλοι του ο νεαρός βρισκόταν με την παρέα του και έτρωγαν όταν ξαφνικά σηκώθηκε από το τραπέζι και ξεκίνησε να τρέχει έξω από το μαγαζί. Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι αστειεύεται, μέχρι τη στιγμή που τον είδαν να χτυπά την πλάτη του στην κολώνα προσπαθώντας να απομακρύνει την τροφή από τους αεραγωγούς του. Ένας από την παρέα, που είναι ναυαγοσώστης, έσπευσε να του δώσει πρώτες βοήθειες, όμως, όπως λένε οι φίλοι του, κανείς δεν έκανε τη σωτήρια λαβή Heimlich.

«Τον είδαν να βγαίνει έξω στην αρχή, να πετάγεται από τη θέση του, δεν είχαν καταλάβει τι κάνει, νόμιζαν ότι το κάνει για πλάκα και μετά καταλάβανε ότι κάτι συμβαίνει όταν άρχισε να κοπανάει την πλάτη του στην κολόνα για να προσπαθήσει να βγάλει το κομμάτι από τους αεραγωγούς του», ανέφερε φίλος του 22χρονου.

Σε άλλη μαρτυρία, φίλη του αναφέρει αναφέρει: «Του έδωσαν πρώτες βοήθειες γιατί ο ένας είναι ναυαγοσώστης και ξέρει από αυτά, είδαν ότι δεν μπορούν να τον βοηθήσουν, παίρνουν το ασθενοφόρο».

«Δεν ξέρω αν του σηκώσανε το πηγούνι, το μόνο που ξέρω είναι δεν του έκανε κανείς τη λαβή που πρέπει να γίνει για να αφαιρεθεί η τροφή. Όταν καλέσανε είπε το ασθενοφόρο από τη στιγμή που του δώσατε πρώτες βοήθειες απ΄όσο λέτε μην του του κάνετε κάτι περαιτέρω, ΚΑΡΠΑ και τα σχετικά» ανέφερε χαρακτηριστικά άλλος φίλος του 22χρονου.

Πλέον η οικογένειά του και οι φίλοι του περιμένουν αυτό το θαύμα για να ξαναδούν τον νεαρό όρθιο και καλά στην υγεία του.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, η Αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει να παίρνει καταθέσεις από τους γονείς, τους φίλους, τους γιατρούς που περιθάλπτουν τπν 22χρονο αλλά και τους διασώστες του ΕΚΑΒ προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.

