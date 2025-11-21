Επιμένει η οικογένεια του 22χρονου που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ: «Δεν ήταν challenge»

Επτά ολόκληρες ημέρες έδινε «μάχη» για τη ζωή του στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ, με την οικογένειά του να περιμένει ένα θαύμα για να επιστρέψει σπίτι του.

Δυστυχώς, ο 22χρονος από το Κορωπί, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση από την περασμένη Τετάρτη, κατέληξε.

Επιμένει η οικογένεια ότι δεν ήταν challenge

Η οικογένεια του 22χρονου απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το τραγικό περιστατικό συνδέεται με κάποιο επικίνδυνο challenge. Μέλος της οικογένειας δήλωσε στο MEGA: «Το παιδί έχει πάθει κάτι καθημερινό που θα μπορούσε να το πάθει ο οποιοσδήποτε. Επειδή έχω μιλήσει με όλους τους φίλους του, challenge δεν υπήρχε. Αυτό είναι ανακρίβεια και σπιλώνει τη μνήμη του παιδιού μας. Δεν ξέρω ποιος το έβγαλε από το μυαλό του. Δεν μπορεί να μπει σε ένα παιδί που φεύγει... Μακάρι να ήταν καλά και να μπορούσε να βγει να πει μόνος του όλη την αλήθεια για το τι έγινε. Θα θέλαμε μια συγγνώμη από όσους λένε αυτά τα ψέματα. Είναι ένα παιδί 22 χρονών που δεν έχει ζήσει τη ζωή του ακόμα. Εμείς σαν οικογένεια θα θέλαμε αυτό το πράγμα να μην συμβεί σε καμία άλλη οικογένεια. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Προσπαθούμε να πάρουμε δύναμη ο ένας από τον άλλον και να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε και να ξαναζούμε αυτές τις στιγμές».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο παππούς του νεαρού, ο οποίος επανέλαβε ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με καμία διαδικτυακή δοκιμασία. Όπως ανέφερε: «Καταρχήν δεν ήταν challenge. Ήταν η τελευταία μπουκιά που πήγε να φάει με την παρέα του στο τελείωμα και ξέφυγε η μπουκιά και πήγε στο λαρύγγι, αυτό ήταν όλο. Από την Κω γύρισε και ήθελε να δει τους φίλους του στην Αθήνα και θα ερχόταν Θεσσαλονίκη και εκείνη την βραδιά κατέληξε αυτό το πράγμα. Μόλις κατέβηκε η μπουκιά, μόνο του έτρεξε το παιδί πανικοβλήθηκε και χτυπιόταν στην κολόνα για να μπορέσει να το βγάλει. Ήρθαν αμέσως αλλά ξέρετε τώρα δύο – τρία λεπτά, σταματάει ο εγκέφαλος. Είναι δύσκολο ύστερα για να επανέλθει. Το περιμέναμε εμείς, ελπίδες δεν μας έδιναν καθόλου. Το παιδί ήταν 2-3 μαθήματα να δώσει. Θα πήγαινε φαντάρος και θα έπαιρνε το πτυχίο του τον Απρίλιο. Ήταν εργαζόμενος από την σχολή μόλις τελείωσε το καλοκαίρι, πήγε σε κάποιο ξενοδοχείο εργαζόταν εκεί. Μετά είχε σκοπό να πάει να δει τον αδελφό του στην Ιρλανδία, προγραμματισμένο. Ένα παιδί 22 χρόνων, 1,90 ύψος, καμάρι, γελαστό παιδί, έδινε χαρά σε όλη την παρέα, αλλά δυστυχώς η μοίρα…».

Γιαννάκος: «Είχε υποστεί εγκεφαλική υποξία, η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο MEGA, επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα του περιστατικού: «Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι είχε υποστεί εγκεφαλική υποξία και δυστυχώς η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη, αφού ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μπέργκερ, έφραξε την τραχεία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ στο σημείο. Αλλά ο μεγάλος όγκος βλομού από το μπέργκερ που είχε φράξει την τραχεία, δεν κατάφεραν ούτε οι διασώστες να την αποφράξουν. Αυτό δείχνει ότι ήταν μεγάλη απερισκεψία από την μεριά του, ο τρόπος που έτρωγε το μπέργκερ».

Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος βρισκόταν με την παρέα του σε ταχυφαγείο, όπου έβαλαν μεταξύ τους στοίχημα για το αν μπορούσε να καταπιεί ολόκληρο ένα μπέργκερ. Η προσπάθεια αυτή αποδείχθηκε μοιραία, καθώς ο αεραγωγός του φράχτηκε πλήρως.

Φίλοι και συγγενείς του νεαρού υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε οργανωμένο challenge, ενώ η παρέα του προσπάθησε να τον βοηθήσει όταν αντιλήφθηκε ότι πνίγεται.

Ο 22χρονος φέρεται να έμεινε χωρίς οξυγόνο για περίπου δύο λεπτά, χάνοντας τελικά τις αισθήσεις του σε ένα κρίσιμο χρονικό παράθυρο που καθόρισε την τραγική έκβαση.