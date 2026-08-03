Φωτιά τώρα στη Βροντού Πιερίας: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Επιχειρούν 4 αεροσκάφη

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (03/08) στην περιοχή της Βροντούς Πιερίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 11:30 σε χαμηλή βλάστηση, σε αγροτοδασική έκταση της περιοχής.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Κινητοποιήθηκαν 46 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 3, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 46 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση τέσσερα αεροσκάφη.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου ο Δήμος Δίου-Ολύμπου.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, προκειμένου να υπάρχει άμεση ενημέρωση για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ενισχύουν τη δυσκολία της επιχείρησης.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.