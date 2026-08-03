Φωτιά τώρα στην Ξηρόβρυση Κιλκίς - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Ξηρόβρυση Κιλκίς, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, περίπου στις 11:30.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και 15 πυροσβέστες από τη Μολδαβία με τρία οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Κιλκίς.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από την περιοχή μέσω drone, το οποίο διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα, προκειμένου να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση της εξέλιξης του συμβάντος.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν την πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.