Υπουργείο Παιδείας: Πλήρως στελεχωμένο το 2ο Ειδικό Σχολείο Πειραιά όπου έγινε η τραγωδία

Πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς και όλες τις ειδικότητες που προβλέπονται για τα Ειδικά Σχολεία ήταν το σχολείο στον Πειραιά, όπου συνέβη η τραγωδία με το 13χρονο κορίτσι.

Με αφορμή πληροφορίες που μεταδόθηκαν σχετικά με υποστελέχωση του 2ου Ειδικού Σχολείου Πειραιά, το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει τα εξής:

- Το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών και μαθητριών.

- Καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες για Ειδικό Σχολείο ειδικότητες και λειτουργούν 7 τμήματα.

- Στα 5 τμήματα φοιτούν 4 μαθητές και στα 2 τμήματα φοιτούν 5 μαθητές στο καθένα. Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

Συγκεκριμένα στο σχολείο αυτή τη στιγμή υπηρετούν :

• 8 δάσκαλοι ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

• 5 μέλη ειδικού βοηθητικού προσωπικού

• 1 νοσηλευτής

• 1 λογοθεραπευτής

• 1 εργοθεραπευτής

• 1 φυσικοθεραπευτής

• 2 ψυχολόγοι

• 1 κοινωνικός λειτουργός

• 1 γυμναστής ειδικής φυσικής αγωγής

• 1 μουσικός ειδικής αγωγής

• 1 πληροφορικής ειδικής αγωγής

• 1 καλλιτεχνικών ειδικής αγωγής

• 1 θεατρικών σπουδών ειδικής αγωγής

Σημειώνεται επίσης ότι κατά την ώρα της πρωινής σίτισης η 13χρονη βρισκόταν σε ομάδα με άλλα δύο παιδάκια υπό την εποπτεία ενός δασκάλου Ειδικής Αγωγής και ενός μέλους ειδικού βοηθητικού προσωπικού.

Όταν έγινε αντιληπτή η δυσκολία του παιδιού στην κατάποση εκλήθη η νοσηλεύτρια από το διπλανό τμήμα η οποία παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Ταυτόχρονα εκλήθη από τον διευθυντή του σχολείου το ΕΚΑΒ που έφτασε μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών. Παράλληλα ειδοποιήθηκαν και οι γιατροί από το Κέντρο Υγείας το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, οι οποίοι έσπευσαν και επιλήφθηκαν του περιστατικού. Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ ανέλαβε τη μεταφορά του παιδιού στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

Πλήρη διαλεύκανση ζητά η Ε.Σ.Α.μεΑ.

Την άμεση διαλεύκανση του περιστατικού και την παρέμβαση της δικαιοσύνης ζητά με ανακοίνωσή της η Ε.Σ.Α.μεΑ.