Τραγωδία με νεκρό στη Σαλαμίνα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι

Στο σημείο επιχειρεί το Λιμενικό Σώμα.

Εικόνα από το πορθμείο στο Πέραμα με τα φέρι μποτ ακινητοποιημένα μετά το δυστύχημα
Τραγωδία γράφτηκε το απόγευμα της Παρασκευής (21/11) στη Σαλαμίνα όπου ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα (στο λιμάνι - πορθμείο των Παλουκίων) με αποτέλεσμα να πνιγεί ένα άτομο (άνδρας, αγνώστων στοιχείων, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των Αρχών) που βρισκόταν στο όχημα.

Στο σημείο επιχειρεί το Λιμενικό Σώμα και όπως φαίνεται και στην αποκλειστική φωτογραφία του flash.gr από το πορθμείο στο Πέραμα προσωρινά είχαν σταματήσει τα δρομολόγια των φέρι μποτ.

Όπως έγινε γνωστό, λίγα λεπτά μετά τις 18:30, το Λιμενικό άναψε το πράσινο φως για επανεκτέλεση των θαλάσσιων δρομολογίων Πέραμα - Παλούκια (και το αντίστροφο).

