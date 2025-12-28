Λασίθι: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε στη θάλασσα ηλικιωμένος

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα, στη μαρίνα του Αγίου Νικολάου Λασιθίου, ένας ηλικιωμένος την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί και άμεσα στήθηκε επιχείρηση για την ανάσυρσή του από το νερό.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Λιμενικού Σώματος ενώ κλήθηκε άμεσα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τη σορό του άτυχου ηλικιωμένου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του άτυχου άνδρα τα οποία αναμένεται να εξακριβωθούν κατόπιν ιατροδικαστικής εξέτασης στο νοσοκομείο.