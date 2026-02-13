Η αστυνομία του Παρισιού πυροβόλησε άνδρα με μαχαίρι στην Αψίδα του Θριάμβου

Η γαλλική αστυνομία πυροβόλησε και τραυμάτισε την Παρασκευή (13/2) έναν άνδρα που προσπάθησε να μαχαιρώσει έναν αστυνομικό, κατά τη διάρκεια τελετής στο μνημείο της Αψίδας του Θριάμβου στο κέντρο του Παρισιού. Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου - όπως έγινε γνωστό - κατέληξε αργότερα το βράδυ.

Ειδικότερα, ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι προσπάθησε να επιτεθεί σε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της τελετής, αλλά τραυματίστηκε από πυροβολισμούς αστυνομικού, δήλωσαν αξιωματούχοι.



Ο δράστης στόχευσε έναν αξιωματικό που φρόντιζε την τελετή για την αναφλέξη της αιώνιας φλόγας προς τιμήν άγνωστων στρατιωτών στο ορόσημο της εποχής του Ναπολέοντα, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της αστυνομίας του Παρισιού. Ένας άλλος αστυνομικός πυροβόλησε τον δράστη, ο οποίος νοσηλεύτηκε, δήλωσε ο αξιωματούχος.



Δεν τραυματίστηκαν περαστικοί ή αστυνομικοί στο περιστατικό, δήλωσε ο αξιωματούχος στο Associated Press.

Με ποινικό παρελθόν ο δράστης

Η αντιτρομοκρατική εισαγγελία (Pnat), που ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης, ανακοίνωσε πως ο δράστης είχε καταδικαστεί το 2013 στο Βέλγιο για επίθεση με μαχαίρι εναντίον αστυνομικών, επιβεβαιώνοντας έτσι το αποκλειστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Le Parisien. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, δράστης ήταν ο 48χρονος Μπραχίμ Μπ., ο οποίος τον Ιούνιο του 2012 είχε μαχαιρώσει δύο αστυνομικούς στις Βρυξέλλες. Τότε είχε δηλώσει πως ήθελε να τιμωρήσει τις βελγικές αρχές για την απαγόρευση της μπούρκας σε δημόσιους χώρους. Είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη και αποφυλακίστηκε πριν από δυο μήνες.

Η Αψίδα του Θριάμβου είναι ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα του Παρισιού και βρίσκεται στην κορυφή της πολυσύχναστης λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων.