Εδιμβούργο: 2 άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι - Ο δράστης ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα

Πολλοί άνθρωποι φέρεται να δέχθηκαν επίθεση από έναν άνδρα που έφερε μαζί του δύο μαχαίρια στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, το πρωί της Δευτέρας 2 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αστυνομικοί έσπευσαν στη συνοικία Κάλντερ, στα δυτικά της πόλης, όπου κινούνταν ο άνδρας, και κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Η αστυνομικές δυνάμεις της Σκωτίας επιβεβαίωσαν ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, έπειτα από κλήση που δέχθηκαν για επεισόδιο σε πολυκατοικία στο Εδιμβούργο. Λίγη ώρα αργότερα σημείωσαν ότι το περιστατικό δεν αποτελούσε τρομοκρατική ενέργεια ωστόσο οι αστυνομικοί παρέμειναν έξω από την πολυκατοικία η και οποία αποκλείστηκε.

Ο επιθεωρητής Σκοτ Κένεντι δήλωσε: «Η αναταραχή που σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Κάλντερ του Εδιμβούργου έχει πλέον περιοριστεί και δεν πιστεύεται ότι υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος για το κοινό. Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό».

Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί κλήθηκαν γύρω στις 8:25 π.μ. της Δευτέρας, έπειτα από αναφορές για έναν άνδρα με λεπίδες στους Κάρντενς Κάλντερ. Δύο άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Εδιμβούργου για νοσηλεία.

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Κατανοώ ότι πρόκειται για ένα ανησυχητικό περιστατικό για την τοπική κοινότητα. Θέλω να διαβεβαιώσω το κοινό ότι οι αστυνομικοί θα παραμείνουν στην περιοχή, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται». Παράλληλα, κάλεσε όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις αρχές στον αριθμό 101.

