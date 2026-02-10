Τρόμος σε σχολείο στο Λονδίνο: Μαθητής μαχαίρωσε συμμαθητές του

Μπροστά σε ένα τρομακτικό σκηνικό βρέθηκαν παιδιά σε σχολείο του βορειοδυτικού Λονδίνου όταν ένας μαθητής μαχαίρωσε δυο συμμαθητές του, ηλικίας 12 και 13 ετών την τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Στο σχολικό ίδρυμα έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο το οποίο παρέλαβε τους δυο τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στη συνέχεια της πράξης του, ο έφηβος τράπηκε σε φυγή με αποτέλεσμα η Μητροπολιτική Αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Λίγο πριν τις 19:00 (τοπική ώρα), αστυνομικοί ανέφεραν ότι ένας έφηβος έχει συλληφθεί ως ύποπτος για την επίθεση.

BREAKING: A teenager has been arrested on suspicion of attempted murder after a double stabbing at a London school.



Two boys aged 12 and 13 are being treated in hospital. The investigation is being led by counter-terrorism police, but has not been declared a terrorist incident. pic.twitter.com/aQ6aMrPD6f — Sky News (@SkyNews) February 10, 2026

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων ανέφερε ότι το ένα θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και το δεύτερο σε «ειδικό κέντρο» αντιμετώπισης σοβαρών τραυμάτων. Δεν έχουν δοθεί άλλες διευκρινίσεις για την κατάσταση των δύο θυμάτων.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το συμβάν θα προκαλέσει έντονες ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής. Καθησυχάζουμε τους μαθητές, τους γονείς και τους περίοικους ότι έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις στον τομέα και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για τον εντοπισμό του υπόπτου», είπε ένα στέλεχος της αστυνομίας, ο Λιουκ Ουίλιαμς.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες αρχές» διαβεβαίωσε η διεύθυνση του σχολείου, τονίζοντας ότι η κατάσταση «είναι υπό έλεγχο».

Τα τελευταία χρόνια, η Βρετανία και ιδίως το Λονδίνο αντιμετωπίζουν μια μάστιγα επιθέσεων με μαχαίρι, με δράστες εφήβους. Τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών καταγγέλλουν γενικότερα την αύξηση της βίας στο σχολικό περιβάλλον.

Την περασμένη εβδομάδα ένας 15χρονος οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου στην Ουαλία με την κατηγορία ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει μια εκπαιδευτικό με κουζινομάχαιρο.