Βρετανία: Φέσωσαν εστιατόριο 329 λίρες και επέστρεψαν να πληρώσουν όταν είδαν ότι καταζητούνται

Τον μπελά τους βρήκαν 5 άνδρες στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ιδιοκτήτης χώρου εστίασης στο Γκλόστερ κατέθεσε μήνυση καθώς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η παρέα δείπνησε και στη συνέχεια έφυγε ανενόχλητη χωρίς να πληρώσει τον λογαριασμό.

Το ποσό που χρέωσαν το εστιατόριο ήταν 329 λίρες (περίπου 400 ευρώ) αφού ο κάθε ένας από αυτούς παρήγγειλε ένα μενού τριών πιάτων και ποτά. Αφού γιόρτασαν την έλευση του νέου έτους, αποχώρησαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Μόλις ο ιδιοκτήτης κατάλαβε την κομπίνα τους έσπευσε στις κάμερες κλειστού κυκλώματος του καταστήματος και κάλεσε τις Αρχές.

Ωστόσο, επειδή η αστυνομία δεν κατάφερε να ταυτοποιήσει τους πέντε δράστες, οι φωτογραφίες τους δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία με τον όρο «Καταζητούνται».

«Οι αστυνομικοί δημοσίευσαν εικόνες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης μιας ομάδας ανδρών που καταζητούνται αναφορικά με μια μήνυση που κατατέθηκε καθώς έφυγαν από ένα εστιατόριο χωρίς να πληρώσουν λογαριασμό συνολικού ύψους άνω των 300 λιρών» αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Αναφέρθηκε ότι πέντε άνδρες είχαν πάει σε ένα εστιατόριο στο Olympus Park στο Γκλόστερ και ο καθένας παρήγγειλε ένα γεύμα τριών πιάτων και ποτά, αλλά έφυγαν χωρίς να πληρώσουν τον λογαριασμό των 329 λιρών» συνεχίζει. «Όποιος αναγνωρίζει τους άνδρες που απεικονίζονται παρακαλείται να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα αναφέροντας το περιστατικό της 31ης Δεκεμβρίου.

Την επόμενη ημέρα, και οι πέντε εμφανίστηκαν στο εστιατόριο και έσπευσαν να πληρώσουν τα χρωστούμενα. Αφού διευθετήθηκε το ζήτημα, η αστυνομία «το θέμα έχει πλέον διευθετηθεί και ο λογαριασμός έχει εξοφληθεί πλήρως».

Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που οι πελάτες φεύγουν από το εν λόγω εστιατόριο χωρίς να πληρώσουν.