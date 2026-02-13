Ροζ σκάνδαλο ταράζει το ΝΑΤΟ: Βρετανός πρέσβης συζεί με την 29χρονη ερωμένη και πρώην ασκουμένη του

Σάλο έχει προκαλέσει η είδηση ενός παράνομου ειδυλλίου ανάμεσα στον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στο ΝΑΤΟ με την Ιταλίδα ασκουμένη του, η οποία είναι μόλις 29 ετών. Ανώτερα στελέχη που εργάζονται στο γραφείο του εξέφρασαν ανησυχίες ότι ο 55χρονος Άνγκους Λάπσλεϊ, πατέρας δύο παιδιών, διατηρεί ερωτική σχέση με την βοηθό του, Φραντσέσκα Κορτίνι.

Το ζευγάρι φέρεται να γνωρίστηκε πριν από δύο χρόνια, ενώ η Κορτίνι έπιασε δουλειά στο γραφείο του. Εκείνη την περίοδο, ο Λάπσλεϊ είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης της χώρας του καθώς φέρεται να είχε ξεχάσει έναν φάκελο με 50 σελίδες «άκρως απόρρητων» εγγράφων που περιείχαν τις τοποθεσίες Βρετανών στρατιωτών ειδικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν σε στάση λεωφορείου στο Κεντ.

Ωστόσο, ο έρωτάς τους έχει γίνει «κοινό μυστικό» μεταξύ των διπλωματών, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πιθανώς να ζουν κάτω από την ίδια στέγη στην πολυτελή βρετανική πρεσβευτική κατοικία στις Βρυξέλλες, ένα πενταόροφο πρώην ξενοδοχείο.

Η είδηση έγινε ευρέως γνωστή όταν ο 55χρονος διπλωμάτης έφυγε εκτάκτως από μια συνάντηση στη βάση του ΝΑΤΟ την Τετάρτη, αφού ενημερώθηκε ότι οι λεπτομέρειες της σχέσης του θα δημοσιοποιούνταν σύντομα. Όπως αναφέρει η βρετανική Daily Mail, το ειδύλλιο θεωρήθηκε σημαντικό, φτάνοντας μέχρι τον ναύαρχο Σερ Κιθ Μπλάουντ, τον ανώτερο Βρετανό αξιωματικό στο ΝΑΤΟ.

Η Ντέιμ Καρολάιν Γουίλσον, η μέλλουσα πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτήρισε «ακατάλληλο» για το ζευγάρι να ζει μαζί στην κατοικία στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, μετά από έλεγχο, το ΝΑΤΟ αποφάσισε ότι η σχέση τους δεν παραβιάζει καμία οδηγία, καθώς η συζήτηση για ρομαντικές σχέσεις εντός της ιεραρχίας δεν θεωρείται αδίκημα, σε αντίθεση με τον βρετανικό στρατό.

Το παρελθόν και οι συνέπειες

Ο Λάπσλεϊ φέρεται να ενημέρωσε τα ανώτερα στελέχη για το ειδύλλιο, το οποίο ξεκίνησε μετά τον χωρισμό του από τη σύζυγό του Τζίνα.

Διορίστηκε πρέσβης στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του περασμένου έτους, τέσσερα χρόνια μετά το τραγικό λάθος, που παραλίγο να του κοστίσει τη θέση του στο βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών. Τα έγγραφα εντοπίστηκαν από έναν πολίτη προκαλώντας έντονη ανησυχία στις ΗΠΑ για την ασφάλεια των στρατευμάτων τους στη Νότια Ασία.

Τότε ο κ. Λάπσλεϊ ήταν γενικός διευθυντής στρατηγικής και διεθνών σχέσεων στο Υπουργείο Άμυνας και είχε προταθεί για τη θέση του πρέσβη στο ΝΑΤΟ. Η άδειά του ανακλήθηκε προσωρινά, αλλά αποκαταστάθηκε μετά από έρευνα.

Στη συνέχεια ανέλαβε ρόλο σχεδιασμού και τελικά διαδέχθηκε τον Σερ Ντέιβιντ Κουόρεϊ στη θέση του πρέσβη. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ότι είναι πάγια πολιτική να μην σχολιάζονται προσωπικά ζητήματα των υπαλλήλων.