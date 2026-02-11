Αυτή είναι η 27χρονη κόρη Γερμανού πολιτικού που «έκλεψε» την καρδιά του 70χρονου Mr Google

Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά, ειδικά όταν συνοδεύεται από μερικά δισεκατομμύρια δολάρια και την αύρα της παγκόσμιας ελίτ. Ο πρώην CEO της Google, Έρικ Σμιντ, στα 70 του χρόνια, φαίνεται πως βρήκε ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο της Γκλόρια-Σοφί Μπουρκάντ, της 27χρονης κόρης του ισχυρού άνδρα της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ.

Το «κλικ» στο Νταβός

Το ζευγάρι εθεάθη να κυκλοφορεί μαζί στους διαδρόμους του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, τραβώντας πάνω του όλα τα βλέμματα. Η 27χρονη Γκλόρια-Σοφί, που μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα σε Νέα Υόρκη και Γερμανία, δεν είναι απλώς ένα «ωραίο πρόσωπο». Είναι μοντέλο με εξώφυλλα στη Vogue, οικονομολόγος και υποψήφια διδάκτωρ, που κινείται με άνεση στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ο «ανοιχτός» γάμος των 54 δισεκατομμυρίων

Σύμφωνα με την New York Post, η προσωπική ζωή του Σμιντ ήταν πάντα αντικείμενο συζήτησης στους κοσμικούς κύκλους της Νέας Υόρκης. Παρότι παραμένει παντρεμένος με τη σύζυγό του, Γουέντι, εδώ και τέσσερις δεκαετίες, οι φήμες για έναν «ανοιχτό γάμο» δίνουν και παίρνουν. Ο Σμιντ, με περιουσία που ζαλίζει, έχει συνδεθεί στο παρελθόν με αρκετές νεότερες γυναίκες, όμως η σχέση με την κόρη του Ζέντερ παίρνει πλέον πολιτικές διαστάσεις στη Γερμανία.

Από τα γήπεδα της μόδας στην ελίτ των επιχειρήσεων

Η Μπουρκάντ έχει απασχολήσει ξανά τη δημοσιότητα στη Γερμανία, όχι πάντα για καλό λόγο, καθώς η συμμετοχή της σε τηλεπαιχνίδι γνώσεων είχε προκαλέσει ποικίλα σχόλια. Ωστόσο, η ίδια έχει γράψει άρθρα για το Teen Vogue, καταγγέλλοντας σεξουαλική παρενόχληση στον επαγγελματικό της χώρο, δείχνοντας μια πιο σοβαρή και ακτιβιστική πλευρά.

Παρά τις προσπάθειες του περιβάλλοντος του Σμιντ να υποβαθμίσουν τη σχέση ως «απλή φιλία», η Bild και τα διεθνή ταμπλόιντ επιμένουν ότι το ειδύλλιο του 70χρονου κροίσου με την 27χρονη Γκλόρια είναι το νέο μεγάλο σίριαλ στους κύκλους των δισεκατομμυριούχων.