Σκάνδαλο: Ποδοσφαιριστές είχαν κλείσει φυσικοθεραπείες σε δωμάτια ξενοδοχείων και καλούσαν γυναίκες

Σκάνδαλο ξέσπασε στην Μεγάλη Βρετανία, και συγκεκριμένα στην Σκωτία, μετά από μια αποκάλυψη που αφορά παντρεμένους ποδοσφαιριστές των Ρέιντζερς, που φέρεται να έκλειναν φυσικοθεραπείες σε δωμάτια ξενοδοχείου, και να καλούσαν γυναίκες.

Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε όταν μια έξαλλη σύζυγος ανακάλυψε τα... καμώματα του συντρόφου της. Η WAG επικοινώνησε με τον σύλλογο, και οι αποκαλύψεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την απόλυση μέλους της φυσιοθεραπευτικής ομάδας, αλλά και ενός μέλους του ιατρικού επιτελείου, που τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Τα ονόματα των εμπλεκόμενων ποδοσφαιριστών δεν έχουν γίνει γνωστά, όμως υποστηρίζεται ότι ένας αριθμός παικτών της Ρέιντζερς χρησιμοποίησε δωμάτια ξενοδοχείων στην Αγγλία που προορίζονταν για συνεδρίες θεραπείας για να φιλοξενήσει γυναίκες.

Πως έγινε η αποκάλυψη του μεγάλου σκανδάλου

Όλα ξεκίνησαν όταν μια πηγή έκανε μια δήλωση στην εφημερίδα The Scottish Sun, και ανέφερε ότι το σκάνδαλο το οποίο αποκαλύφθηκε λίγο πριν τα Χριστούγεννα «προκάλεσε τεράστια καταιγίδα στο εσωτερικό του Άιμπροξ», και συνέχισε λέγοντας πως «Φαίνεται ότι τα δωμάτια ήταν κρατημένα υπό την αιγίδα του τμήματος φυσικοθεραπείας. Αλλά προφανώς ορισμένοι παίκτες εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός».

«Είναι κατανοητό ότι τουλάχιστον ένα ξενοδοχείο που χρησιμοποιήθηκε βρισκόταν στο Λονδίνο. Όταν η σύζυγος ενός από αυτούς ανακάλυψε την απιστία του συζύγου της, ζήτησε εξηγήσεις. Και τότε ήταν που αυτό έφτασε στην πόρτα του ιατρικού τμήματος του συλλόγου. Στη συνέχεια, ένα μέλος της ιατρικής ομάδας ενημερώθηκε ουσιαστικά ότι θα τεθεί σε αναστολή».

Αναφέρεται επίσης ότι υπήρχε συνομιλία στο WhatsApp που υπήρχαν ποδοσφαιριστές και προσωπικό της ομάδας, με μια πηγή να αναφέρει: «Είναι γνωστό εδώ και αρκετές εβδομάδες. Παίκτες, σύζυγοι και προσωπικό το συζητούν σε ξεχωριστές ομαδικές συνομιλίες». Eπίσης δεν είναι γνωστό αν οι εμπλεκόμενοι ποδοσφαιριστές έκαναν όντως και φυσικοθεραπεία στο ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια των ταξιδιών.

Η Ρέιντζερς από την πλευρά της δήλωσε ότι ο σύλλογος «δεν θα σχολιάσει εικασίες».